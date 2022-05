Sálvame es un programa que está en continúa renovación y creando nuevos contenidos que traten de captar al público. La caída de audiencia de los últimos meses frente a su principal competido ha obligado al espacio de Mediaset a dar una vuelta de tuerca a sus cuatro horas de emisión mostrando una mesa de información de noticias del mundo rosa en el Sálvame Limón, el habitual Naranja con los tertulianos habituales y el nuevo Lo de Belén, un talk show al más puro estilo del Diario de Patricia en el que Belén Esteban entrevista a diferentes personas anónimas para que cuenten su historia.

Una de las últimas novedades ha sido una actuación llevada a cabo por la propia Carmen Alcayde imitando a Chanel, la candidata de España a Eurovisión. "Pese a que la colaboradora del programa solo ha tenido dos horas para preparar la coreografía, el vestuario y aprenderse la canción, ha conseguido la ovación del público", contaban desde el espacio. Sin embargo, la reacción en Twitter parece que no ha sido la misma que la de plató, dado que muchos usuarios han criticado la actuación de la colaboradora. "Esta Carmen es feliz llamando la atención y sintiéndose el centro de todas las miradas. A mi me agota, me estresa. Una tortura seria hacer un cara a cara entre ella y Patiño. Dos incontinentes verbales encantadas de haberse conocido". "No entiendo el sentido de esto, no sé si es una parodia sin gracia o una imitación nefasta, ni la una ni la otra, mal gusto, horterada, arrítmico, desafino, vamos hace daño a la música y al esfuerzo de una artista como CHANEL", se quejaban varios usuarios.

Sálvame desvela el engaño de Antonio David a Marta Riesco en Málaga

Marta Riesco ha tocado fondo. Los acontecimientos de los últimos días han sido demasiado para ella y, superada mental y anímicamente, ha tomado una decisión radical: alejarse temporalmente del foco mediático para recuperar la fuerza perdida tras su comentadísima ruptura con Antonio David Flores.

"Necesito evadirme de todo* de tanta crítica, de tanta exposición, de tantas provocaciones, de tantos y tantos comentarios negativos de gente que no me conoce" ha anunciado derrotada la reportera en sus redes sociales, minutos después de abandonar las instalaciones de Mediaset incapaz de continuar con su trabajo en 'El programa de Ana Rosa', donde se esperaba que hoy volviese a hablar del fin de su noviazgo con el ex de Olga Moreno.

Pero si todo eso fuera poco para la presentadora, Sálvame ha lanzado un bombazo que terminaría de estropear las cosas. Lo ha revelado Kiko Hernández. Hace unos días Olga Moreno y Rocío Flores se sometieron a una operación estética. La primera en salir de quirófano fue Olga, ya que Rocío tuvo muy mal postoperatorio. Antonio David Flores estuvo presente una vez que su hija y su expareja salieron de quirófano: "Estuvo muy pendiente de Olga, los dos estaban muy cariñosos", asegura Kiko.

Por su parte, Belén Esteban ha querido añadir: "Antonio David y Olga se dieron un pico cuando él llegó a la clínica, fue él quien le dio el beso".

Además, Kiko añade: "Estuvieron muy cómplices los dos. Antonio David quería quedarse a dormir con las dos en la clínica".