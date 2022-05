Si hay algo que todavía no hemos llegado de entender es la separación que han sufrido 'Los Chunguitos', algo que ya vivimos con las 'Azúcar Moreno' en varios momentos de su carrera profesional, pero que acabaron arreglando con el paso del tiempo. Ahora, parece que la vida les ha hecho pasar a las dos artistas lo que sus hermanos vivieron en el pasado y lo cierto es que están bastante apenadas por la situación.

Hemos hablado con Toñi Salazar y se muestra de lo más molesta contra la tercera persona que ha causado la separación de 'Los Chunguitos': "lo dijo José, es por una tercera persona, ni si quiera es por los hermanos, lo dijeron ellos" "no, es que una tercera persona ha hecho que estos hermanos estén enfrentados". La cantante nos ha confesado que está muy afectada por la ruptura de la relación entre sus hermanos, algo que ella misma ha vivido en primera persona: "a nosotras nos ha afectado muchísimo, a mí por lo menos, me ha afectado ver a mis hermanos enfadados porque lo hemos vivido en primera persona nosotras y duele mucho".

Como buenas hermanas, han acudido a la presentación en solitario de José Salazar y aseguran que apoyarán a Juan en caso de que él también decida trabajar en solitario: "ahora apoyamos a José pero a Juan también, si tiene su presentación también le apoyaremos". Además, agradecen que quieran seguir trabajando y continúen con su carrera: "hasta que eso se solucione, lo importante es que ellos estén bien, que tengan ilusión por seguir trabajando hasta que las cosas se apacigüen, se arregle, que todo en la vida se arregla".

Encarna Salazar ha querido normalizar la separación de sus hermanos: "están en un punto en que necesitan su tiempo para calmarse, lo normal. En los grupos suelen pasar estas cosas". Además, la cantante asegura que en ningún momento tomarían partido y elegirían entre uno de ellos: "no, por dios, para nada. Ni nos lo han pedido ni nosotras lo vamos a hacer. Para nosotras, nuestros hermanos son exactamente igual" y añade: "no sé quién tiene que dar el paso, el primero, no sabemos y tampoco queremos meternos en eso porque creo que se complica a nosotras como hermanas".

Toñi Salazar nos ha desvelado que la separación entre los chunguitos llevará un largo tiempo: "es mejor dejarlo así, cada uno está en su mundo, en su historia y esto necesita un tiempecito, largo, creo". Desde que se anunciase la separación, ninguno de los dos se ha comunicado con el otro: "no, yo creo que ahora están en un momento de pensar, de ver cómo se arreglan las cosas y lo que he dicho antes: vamos a esperar a ver qué pasa. Ojalá, se arregle pronto". Además, esperan que la relación entre ambos se arregle, aunque el grupo musical no se retome: "por lo menos, que se arreglen como hermanos, no sé si como grupo pero sí como hermanos, que es lo importante".

Las 'Azúcar Moreno' dejan claro su apoyo a Chanel en su próxima actuación y reconocen su talento: "vamos a muerte con ella. Además, tenemos como una vibración buena con Chanel porque la conocimos en el Benidorm Fest y es una chica estupenda". En su participación en el Benidorm Fest, azúcar moreno era consciente de que tenían muy difícil llegar a la final: "éramos conscientes de que nosotras ya llevamos muchos años en la música, va gente muy joven, muy fresca, que tiene mucho que dar y fuimos un poco por volver a repetir toda esa experiencia. Éramos conscientes de que la gente era muy buena".

Han aprovechado además para recordar su famosa actuación de 1990 que les llevó a la fama y los múltiples fallos que tuvieron como algo necesario para conseguir el éxito que alcanzaron después: "pasó de todo. No pudo pasar más cosas pero, aun así, fue todo positivo porque al final quedamos en buen lugar" y añaden: "nos pasó muchas cosas pero lo que nos pasó después fue increíble todo y con eso nos quedamos. Feliz".