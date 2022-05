Las buenas series españolas no acaban en 'La Casa de Papel', y en plataformas como Amazon Prime Video puedes encontrarte con una infinidad de propuestas que no te dejarán indiferente. Hoy te presentamos una selección que no te arrepentirás de ver.

'Operación Marea Negra' Empezamos con una serie recientemente estrenada. Protagonizada por Álex González, relata la travesía de un narcosubmarino que deja al espectador sin palabras, pues por muy inverosímil que parezca la trama, se trata de una historia real que comenzó y terminó en la costa gallega. Un submarino construido artesanalmente transporta tres toneladas de cocaína a través del océano Atlántico. Tres hombres se enfrentan a tormentas, contratiempos, discusiones y un gran rastreo policial que sumergen al espectador en un gran estado de adrenalina y tensión. 'La otra mirada' Nos trasladamos a los años 20 en Sevilla, a una academia para jóvenes que se muestra violentamente arraigada a las tradiciones propias de la época de entreguerras. No obstante, todo el proyecto educativo se ve obstaculizado por la llegada de una profesora que llega con unos planes muy diferentes. Una serie que retrata una sociedad repleta de problemas y retos para las mujeres: la libertad, la sexualidad, la violencia de género... Muchos temas a tratar con los que lidia diariamente el feminismo. ¿Cuánto habrá avanzado la sociedad? 'El Cid' Basada en las andanzas de uno de los personajes históricos más icónicos de nuestro país, Rodrigo Díaz de Vivar. Noble y jefe militar burgués de la Edad Media, fue un pilar fundamental en la conquista de los reinos cristianos. Veremos a esta emblemática figura envuelto en diversas batallas entre los reinos cristianos y musulmanes de la península ibérica. Una serie fundamental para conocer un episodio esencial de nuestra historia. Es protagonizada por el conocido actor Jaime Lorente y fue grabada en gran parte de Soria, Burgos y Zaragoza, entre otros lugares. 'Días mejores' Cinco desconocidos se conocen en una terapia de duelo para padres que han perdido a su pareja. Con un reparto increíble que incluye a actores como Blanca Portillo o Francesc Orella, esta serie tiene un gran gancho gracias a sus escenas retrospectivas, ya que la trama se compone de una serie de flashbacks que nos ilustran el pasado de los protagonistas. Una tragicomedia que se convierte en una serie conmovedora tratando temas tan cercanos como la muerte de un ser querido y las diversas maneras que tiene un persona de afrontarlo. 'Historias para no dormir' Un reboot de la serie de miedo creada por Chicho Ibáñez Serrador, quien revolucionó el género de terror en España y sirvió de inspiración para muchos países. La dirección de estas versiones modernas del clásico están en manos de cuatro figuras de renombre como son Rodrigo Cortés, Rodrigo Sorogoyen, Paco Plaza y Paula Ortiz, quienes han dado rienda suelta a su libertad creativa moldeando las historias a través de su percepción subjetiva de las cosas. Estas historias turbulentas son protagonizadas por actores como Dani Rovira, Vicky Luengo o Inma Cuesta, y con estas adaptaciones consiguen, una vez más, que el país no duerma. 'La Templanza' Ambientada en el siglo XIX, esta serie nos hace un retrato increíble sobre las comunidades mineras de México, la trata de esclavos en Cuba, la época dorada de Jerez o la alta sociedad londinense. Un excelente drama romántico y de época nos cuenta la historia de amor entre Mauro Larrea, interpretado por Rafael Novoa y Soledad Montalvo, interpretada por Leonor Watling: dos realidades completamente diferentes en dos de las ciudades más grandes de la época.