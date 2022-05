Aunque parezca mentira, los concursantes de 'Supervivientes 2022' ya han protagonizado algún que otro rifirrafe en el hotel donde se hospedan todos antes de comenzar su aventura en las islas. No todos, eso sí, pero Kiko Matamoros y Anabel Pantoja, que tienen mucha televisión hecha, han sido dos de los rostros conocidos que se han enzarzado en una discusión.

Marta Peñate le recriminaba a Ana Luque que era una persona rarita porque siempre estaba feliz y tenía una sonrisa para todo, una opinión que compartía Kiko Matamoros y se metía en la conversación asegurando que la vida da siempre motivos para no tener una sonrisa en el rostro.

Anabel Pantoja enseguida se metía en la conversación para defender a Ana Luque: "Bueno, pero...", pero su compañero de 'Sálvame Diario' le echaba en cara que quería ser la protagonista de todo: "que tu te calles y hables de tu vida". La sobrina de la cantante se lo tomaba a mal y le contestaba: "Eres un gili......".

Una frase que incendiaba el ambiente y que provocaba la ira de Kiko Matamoros: "No busques chupar cámara conmigo, estoy hablando con ella de un tema que me interesa, no te metas" y mostraba la peor cara de Anabel: "A mi no me gusta chupar cámaras, me gusta chupar otras cosas".

Tras esto... Kiko Matamoros se quedaba sorprendidos: "Eres una agresiva y una malhablada" y Anabel reconocía haber cometido el error de insultarle: "Lo único en lo que he metido la pata es en insultarte. Me tienes cruzada, tío, no sé qué te he hecho que la tienes conmigo marcá".

Ya en el helicóptero, Anabel se ha mostrado como es, natural como la vida misma: "Buenas noches España" y lo cierto es que, a pesar de las bromas de Jorge sobre cuánto durará en el concursante, la influencer ha asegurado ante toda España que: "voy a aguantar aquí hasta la última".

El momento más gracioso de la noche lo ha protagonizado cuando han dado paso a publicidad y se ha tenido que quedar sola en el helicóptero después de que su compañero Yulen se tirase y le pidiese que le esperase en el agua porque le daba miedo... Sin embargo, después de los anuncios, la colaboradora no se ha olvidado de nadie: "Mira Jorge, se lo dedico a mi familia y a mi gente, a mis hermandades de Sevilla, Canarias y Madrid, a la productora que no se cómo me ha traído otra vez, a vosotros y por último a mis padres, para que sepan que tienen aquí lo que hicieron y que se sientan orgullosos de mí, que os quiero".