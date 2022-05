Joaquin Prat ha disfrutado esta Semana Santa de unas vacaciones en las Maldivas y aunque en un primer momento se especuló que podía estar con el nuevo amor con el que le fotografiaron hace semanas, el presentador ha estado en familia: "He estado con la familia de vacaciones, contento, feliz, con mi peque, mi hermana, mi cuñado y mis sobrinos. Muy moreno sí, correr detrás de una criatura por la playa... yp nunca tomo el sol, pero somos muy proactivos".

Hablamos con él y nos confiesa que el hecho de ser fotografiado: "Es parte de la profesión, por qué me va a molestar", lo único que cuando ocurre en la playa: "Cuando estoy descansando lo único es que intentas meter tripa, yo no me quejo, hago deporte, intento comer saludable y tener equilibrio mental"

Tras haber protagonizado en la mañana del pasado jueves un enfrentamiento con Marta Riesco al reprocharle que hable más con Sonsoles Ónega, Joaquin asegura que le tiene mucho cariño: "Un beso para Marta, sí la quiero, claro, es compañera. A veces es un poco frustrante intentar conseguir una respuesta, no obtenerla y he visto que en otro programa es más locuaz, pues nada, se lo digo". "Por las tardes está más locuaz. Tiene las neuronas más activadas" dijo el presentador, sin poder contenerse, después de ver la intervención de la ex de Antonio David en el espacio presentado por Sonsoles Ónega. Una frase espontánea que ha hecho reaccionar a Patricia Pardo que, incrédula, ha exclamado: "Joaquín, te has quedado a gusto ¿eh?".

A pesar de ello, el presentador ha asegurado que: "Marta es dueña de sus palabras y de decirlas donde considera oportuno" y que no hay tensión entre ambos: "Tensión en el trabajo no puede haber, le deseo lo mejor elija lo que elija", además se alegra porque hablase en el programa de 'Ya son las ocho': "Sonsoles es amiga, somos la misma productora, hacer televisión también es esto, lo que pasa es que luego hay titulares" "Con el trabajo de Marta están muy contento desde hace años".No obstante, la polémica ha llegado al plató y a una conversación bastante tensa entre ambos.

Joaquín Prat presenta a Marta Riesco antes de que confirmase si va a 'Supervivientes'. Sin embargo, el presentador pregunta previamente a su compañera: "Antes de todo, ¿creo que te ha molestado que haya dicho que eres mucho más locuaz en 'Ya son las ocho' que en aquí, en 'El programa de Ana Rosa'?".

"Me ha molestado más lo de las neuronas", dice Marta Riesco con el gesto serio. El presentador contesta: "¿Que las tienes más despiertas por la tarde y por eso igual eres más locuaz, eso es que las tienes, ¿no?". La joven periodista continúa diciendo: "No, yo las neuronas siempre las tengo activas, lo que pasa es que hay preguntas que me hacen de una manera por la tarde que no se me hacen por la mañana".

Joaquín Prat, al escuchar que ponían en duda sus cuestiones, declara: "¡Ah!, ¡no te he tratado yo con la máxima educación, preguntándote con la máxima educación y aguantando que no me contestes a la mayoría de preguntas que te hago!". Marta Riesco reprocha a su compañero: "A las mismas preguntas que me hicisteis por la mañana no las contesté en 'Ya son las ocho'". La periodista argumenta el comentario al presentador: "Pero cuando me preguntó Rossi lo de 'si estaba bloqueada' no le dije que no, dije que quién se lo había dicho". Una respuesta que hace a Joaquín replicar: "Yo creí entender que le dijiste que no te había bloqueado...".

Joaquín Prat quiere terminar la conversación diciendo: "Yo estoy encantado de que en 'Ya son las ocho' te muestres así, hables de todo y me parece estupendo. Me gustaría que aquí sucediese lo mismo, últimamente veo que no es exactamente igual". Sin embargo, dolido por las palabras de Marta Riesco, Joaquín dice: "No es un ataque de cuernos, igual efectivamente es que yo no hago las preguntas correctas y en 'Ya son las ocho' te las plantean de mejor manera... intentaré mejorar, Marta". Su compañera también se suma al comentario: "Yo también intentaré mejorar en las respuestas que te doy".