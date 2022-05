Teníamos ganas de que llegara este jueves porque hoy era el día para dar comienzo 'Supervivientes 2022', el gran programa de supervivencia que cada año consigue sorprendernos y que este año cuenta con un casting que nos va a dejar boquiabiertos... ya que promete mucho contenido por la diversidad de personalidad que tendrán que convivir en la isla.

El primero en tirarse ha sido Kiko Matamoros, que le pedía a la organización ser el salto más alto de la historia, pero Jorge Javier Vázquez enseguida le informaba de que: "Por motivo de seguridad el helicóptero tiene que estar cerca del agua" y el concursante ya se mostraba algo molesto: "Os lo agradezco, pero creo que era innecesario decir lo de 'por motivos de edad'".

Lo cierto es que el 'enfado' no le ha dudado más de un minuto porque ha tardado muy poco en acordarse de toda su familia, a la que por su puesto le ha dedicado su salto: "Le dedico el salto a mis hijos, a mi gente, a la gente de Oh my club, especialmente a mi novia y a mi nieto mayor Mati que le había dicho que el abuelo iba a batir un récord que no va batir nunca".

Antes de saltar, Kiko Matamoros le mandaba unas tiernas palabras a su novia, Marta López, que como ya sabemos está en plató defendiéndole: "Espero que esté Marta en plató, le mando un beso enorme y te quiero muchísimo" y le preguntaba a Jorge: "¿Está muy guapa?" y éste le decía que "Está muy nerviosa", respondiendo el concursante: "Tranquila cariño, esto está chupado".

Además, en el vídeo de presentación hemos podido escuchar al colaborador de televisión acordarse de Mila Ximénez, a la que echa de menos y "me acuerdo mucho de ella, espero poder dedicarle un buen programa". Una de sus grandes amigas y que nos dejó el pasado 2021 por culpa de un cáncer. No cabe duda, de que Kiko va a darlo todo a Honduras y... todo esto ya ha comenzado.

Después de Kiko, el resto de concursantes han saltado al agua dedicando unas palabras a sus seres queridos. Y tras llegar a la playa ha llegado el momento de formar los dos equipos y realizar la primera prueba para determinar cuál de las dos formaciones se quedaría con la mejor playa.

Anabel y Marta Peñate fueron las encargadas de realizar los dos equipos. La Pantoja se quedó con Yulen, Ana Luque, Kiko, Anuar, Tania, Rubén y Juan, mientras que la canaria escogió a Mariana, Nacho, Ignacio de Borbón, Desy, Alejandro, Ainhoa y Charo. Unas decisiones que generaron el enfado de Alejandro al no poder estar en el miso sitio que Tania.

Tras la realización de la prueba, el equipo fe Anabel se quedó en playa Royale. sin embargo, muchos usuarios han visto "tongo" en la prueba, ya que Lara Álvarez paró un momento el juego, "favoreciendo así a Kiko Matamoros", según ha comentado la audiencia. "En vuestra línea de permitir a unos las trampas, normal que Desy esté cabreada no es para menos". Un fuerte aplauso para Desy por no callar y plantarle cara al programa ".

Desy también se mostró muy enfadad con Lara Álvarez tras el final de la prueba. "A mí nadie me ha preguntado cómo estoy, ni nada, pero no pasada nada", le decía enfadad a Lara Álvarez que acudió a hablar con ella diciendo que "tenía toda la razsón". Pero sus explicaciones parece que no convencieron a la concursante.

Tras una trepidante y divertida gala de estreno, líder de la noche del jueves con una media del 21,7% de share, más de 2,3M de espectadores y casi un 30% entre el público joven, arranca este domingo 24 de abril ‘Supervivientes. Conexión Honduras’, segunda gala semanal del formato que supondrá el debut de Ion Aramendi como presentador de Mediaset España.

En permanente conexión en directo con Lara Álvarez, el programa, que arrancará a las 22:00 horas en Telecinco y ofrecerá contenido inédito desde las 21:30 horas para los suscriptores de Mitele PLUS, acogerá la primera ronda de nominaciones de ‘Supervivientes 2022’: cada grupo por separado -el liderado por Anabel, integrado por Yulen, Ana, Anuar, Kiko, Tania, Rubén y Juan, y el encabezado por Marta, formado por Mariana, Nacho, Ignacio, Desy, Alejandro, Ainhoa y Charo- elegirá a sus nominados. Además, las dos primeras lideresas de la edición -Anabel y Marta- realizarán sus nominaciones de forma directa.