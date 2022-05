Disfrutando de una de sus aficiones favoritas y tan unidos como siempre, José Ortega Cano y Gloria Camila se han dejado ver juntos y de lo más cómplices en la corrida de San Isidro en Las Ventas. Ante la inesperada ausencia de Ana María Aldón - a la que hace mucho que no vemos en una plaza de toros - el diestro tuvo en su hija a su mejor acompañante posible y, cogidos de la mano y sin dejar de intercambiar confidencias, presumieron de la especial relación que mantienen y de la que hacen gala en cada una de sus apariciones públicas.

Con un look ideal compuesto por pantalones color camel, blusa en blanco y blazer bicolor en la misma gama cromática que el resto del conjunto, Gloria Camila se mostró de lo más protectora con su padre y, discretamente, se interpuso entre Ortega Cano y nuestros micrófonos para ser ella la encargada de responder a nuestras preguntas.

Una manera muy elegante de evitar al torero el mal trago de tener que confesar qué le parece el fichaje de su mujer por 'Sálvame' - como encargada de tomar las medidas a los colaboradores y diseñadora de la 'Sálvame Fashion Week - y el acercamiento que Ana María tuvo a Rocío Carrasco, mandándole un beso en directo cuando la hija de Rocío Jurado conectó con el programa desde el concierto homenaje a la chipionera en Sevilla.

Sin aclarar la ausencia de la gaditana en una corrida tan especial, Gloria ha asegurado que le parece muy bien que la mujer de su padre sea la gran novedad de 'Sálvame', un espacio que siempre se ha mostrado muy crítico con toda su familia: "Todo trabajo es bienvenido, me alegro. Es algo que le gusta a ella y ya está".

Muy sincera, con un "no lo sé", la hija de Ortega Cano ha admitido sin embargo que ella no habría tan claro si aceptar una oferta del programa presentado por Jorge Javier Vázquez.

Y del fichaje de Ana María por 'Sálvame' a su acercamiento a Rocío Carrasco; un momentazo que Gloria asegura "no haber visto". "No sé de qué me hablas, lo siento" ha asegurado, afirmando que el beso que ambas se mandaron en directo le parece "muy bien".

Unas declaraciones tras las que Ortega Cano ha roto su silencio, mostrando su apoyo incondicional a su mujer en esta nueva etapa profesional en el programa de las tardes de Telecinco: "hombre, si no se lo deseo yo, ¿quién se lo va a desear?". "Es el amor de mi vida, claro que sí" ha asegurado, dejando claro que en nada ha desestabilizado su matrimonio el fichaje de Ana María por 'Sálvame'.