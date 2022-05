Anuar Beno está siendo uno de los concursantes más polémicos de 'Supervivientes'. Su complicado carácter, sus explosivos enfados y los descalificativos que ha dedicado a algunos de sus compañeros, como a Juan Muñoz - al que tildó de "fracasado" - o Ana Luque - a la que se llamó "vieja" - le han convertido en el centro de todas las críticas en los últimos días.

Sin embargo, y a pesar de que se dijo que su hermano Asraf estaría 'avergonzado' del concurso que está haciendo, el prometido de Isa Pantoja continúa defendiéndolo a capa y espada y no ha dudado en justificar sus últimas salidas de tono asegurando que "el hambre es malo y Anuar lo está pasando muy mal".

"Quitando eso, está haciendo un gran concurso" mantiene Asraf, confiado en que su hermano remontará y mostrará su mejor cara durante el reality.

Mientras el modelo no ha dudado en salir en defensa de Anuar, Isa prefiere mantenerse al margen de las informaciones que apuntan a que su hermano Kiko Rivera - al que se ha visto con un aspecto muy descuidado en su última aparición en el 'Deluxe' - estaría pagando con su salud las consecuencias de su distanciamiento con la familia.

Además, hemos aprovechado para preguntarle a Isa por el inminente inicio de la gira por Sudamérica de Isabel Pantoja, aunque la peruana confiesa que no ha hablado con ella y que tampoco sabe nada de la serie que podría hacerse sobre la vida de su madre: "Es que ni idea la verdad, dijeron que si lo iban hacer en un principio hace tiempo, pero no sé si finalmente se hace o no".