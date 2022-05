Christian Gálvez y Patricia Pardo son la pareja de moda. Los presentadores, que viven el inicio de lo que parece una bonita historia de amor, fueron sorprendidos hace dos fines de semana paseando de la mano por el centro de Madrid. Las imágenes dejaban poco que ver. Se les veía a los dos paseando por Madrid de la mano seguidos de una nube de paparazzi y periodistas. Pese a las insistentes preguntas sobre cómo se encuentran y cómo están siendo estos primeros compases de noviazgo, no lograron arrancarles ni una palabra. Lo único que dijeron ambos, justo cuando se metían en una boca de metro, ha sido un escueto "gracias".

Pero esta no es la única declaración de amor que habría vivido Galvez en los últimos meses. Y es que si le va bien en el plano personal en el profesional ya lo que le sucede es de cuento. Después de seguir presentando varios programas en Telecinco (alguno, todo sea dicho de paso, sin demasiado éxito de público), Galvez ha conseguido también contrato en la radio, en donde comparte micro los sábados por la mañana en Cadena 100 con el cómico Víctor Parrado. Pero ¿cómo es Galvez cuando se trabaja con él? Pues parece que su relación no podría ser mejor a juzgar por los halagos que le dedica su compañero. "Te quiero", le llega a decir.

Pero no todos lo están pasando tan bien. Almudena Cid está viviendo, tras su reciente separación de Christian Gálvez, el momento más complicado de su vida. Así, aunque en público guarda silencio e intenta aparentar las formas, su evidente pérdida de peso en las últimas semanas, su rostro cabizbajo y sus ojos tristes reflejan cómo lo está pasando desde que su pareja durante los últimos 14 años hizo pública su historia de amor con Patricia Pardo dos meses después de su separación.

A pesar de que la exgimnasta ha dejado claro que no piensa pronunciarse sobre la nueva relación de su exmarido, sus reacciones en redes sociales dejan claro lo que opina del comportamiento de Christian. Así, la actriz no ha dudado en dar 'me gusta' a mensajes que censuran la declaración de amor del presentador a su nueva novia estando tan reciente su ruptura con Almudena.

"Cuando una relación se rompe, lo más importante son los tiempos. Qué mal lo está haciendo Christian Gálvez, realmente. El regodeo público está haciendo un daño terrible a Almudena. Es imposible no empatizar" publicaba un usuario, mientras que otro, en la misma línea, asguraba que el hecho de "Que Christian Gálvez haga está declaración de amor a Patricia Pardo con su ruptura tan reciente y sabiendo que Almudena Cid no lo está pasando bien me parece hasta cruel, la verdad". Sendas publicaciones en Twitter que no dejan en buen lugar al presentador y con las que la exgimnasta, a tenor de su reacción