Mucho se ha especulado con una posible reconciliación entre Froilán y Mar Torres desde el pasado verano. Sin embargo, y aunque muchos daban por hecho que la pareja se había dado una segunda oportunidad y estaban viviendo su amor alejados del foco mediático, la reciente publicación en la revista Hola de unas imágenes del hijo de la Infanta Elena en actitud cómplice con una joven morena han acabado con los rumores de un plumazo.

Coincidiendo con esta nueva y parece que especial amistad de Froilán, Mar ha reaparecido en la fiesta temática de 'Noche de pijamas' que Íñigo Onieva ha organizado en su 'Lula Club'. Discreta y mucho más tranquila que cuando acaparaba titulares por su relación con el sobrino de Felipe VI, la influencer nos ha contado cómo se encuentra y el cambio que ha dado en los últimos meses.

"Estoy muy bien. He pensado mucho, he madurado y estoy muy tranquila. No me arrepiento de nada, pero antes era un poco cabra loca y ahora estoy siendo más madura" ha confesado, reconociendo que fue "muy complicado", asumir la expectación mediática que creó su historia de amor con Froilán "de repente, de un día para otro".

Sin querer hablar de su ruptura con el hijo de la Infanta Elena, un tema sobre el que nunca se ha pronunciado - al igual que tampoco quiso confirmar su reconciliación el pasado verano - Mar ha admitido lo feliz que está sin la persecución de las cámaras que sufrió durante su noviazgo: "La verdad es que no echo de menos los micrófonos. Me gusta la vida discreta y vengo a estos eventos porque es mi trabajo, estoy feliz".