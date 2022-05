Uno de los concursantes más fuertes en esta edición de 'Supervivientes 2022' es Nacho Palau, un rostro de lo más conocidos en los últimos años desde que trascendió su divorcio con Miguel Bosé y la disputa legal que tiene todavía servida encima de la mesa con el cantante por la custodia de sus hijos.

El arquitecto se ha mantenido al margen durante todos estos meses y solamente hemos visto en los platós de televisión a su madre, que ha hablado sin pelos en la lengua del sufrimiento que éste lleva desde que los hijos que tiene con Miguel Bosé están separados por decisión del artista.

En el vídeo de presentación, Nacho Palau se define como "Se me conoce por el follón que ha habido con Miguel y tal, pero yo he luchado por mantenerme ahí apartado". Además, lo ha asegurado que "Lo que más voy a echar de menos, a mis hijos, desde luego. Lo único que tengo ahí es a mi madre, que está fastidiada".

Jorge Javier Vázquez ha aprovechado la conversación que ha tenido con él en el helicóptero y lo cierto es que no se ha cortado a la hora de preguntar sobre Miguel Bosé: "¿Es tan pesado como parece?" y Nacho tampoco ha tenido reparo en contestar con total sinceridad: "Un poquito, un poquito".

La pregunta estrella ha sido: "¿Sin el autotune qué voz tiene?", a lo que Nacho Palau no ha respondido excusándose que no había oído la cuestión y aunque el presentador se la ha repetido en dos ocasiones, parece que el arquitecto tenía problemas con el aire y no la ha entendido.

Jorge ha terminado su ronda de preguntas con: "¿Te estarán viendo tus hijos?", a lo que Nacho ha asegurado que: "No creo, me encantaría pero creo que no, habrá que ponérselo luego" haciendo referencia a las horas del programa. Segundos antes de saltar, el arquitecto ha querido recordar a todos sus seres queridos: "Le dedico el salto a mi familia, a mi pueblo, mi cuñado, mi hermana, mi madre, mis hijos y a todos vosotros".

Kiko Matamoros da comienzo a 'Supervivientes 2022' con su salto desde el helicóptero

El primero en tirarse ha sido Kiko Matamoros, que le pedía a la organización ser el salto más alto de la historia, pero Jorge Javier Vázquez enseguida le informaba de que: "Por motivo de seguridad el helicóptero tiene que estar cerca del agua" y el concursante ya se mostraba algo molesto: "Os lo agradezco, pero creo que era innecesario decir lo de 'por motivos de edad'".

Lo cierto es que el 'enfado' no le ha dudado más de un minuto porque ha tardado muy poco en acordarse de toda su familia, a la que por su puesto le ha dedicado su salto: "Le dedico el salto a mis hijos, a mi gente, a la gente de Oh my club, especialmente a mi novia y a mi nieto mayor Mati que le había dicho que el abuelo iba a batir un récord que no va batir nunca".

Antes de saltar, Kiko Matamoros le mandaba unas tiernas palabras a su novia, Marta López, que como ya sabemos está en plató defendiéndole: "Espero que esté Marta en plató, le mando un beso enorme y te quiero muchísimo" y le preguntaba a Jorge: "¿Está muy guapa?" y éste le decía que "Está muy nerviosa", respondiendo el concursante: "Tranquila cariño, esto está chupado".

Además, en el vídeo de presentación hemos podido escuchar al colaborador de televisión acordarse de Mila Ximénez, a la que echa de menos y "me acuerdo mucho de ella, espero poder dedicarle un buen programa". Una de sus grandes amigas y que nos dejó el pasado 2021 por culpa de un cáncer. No cabe duda, de que Kiko va a darlo todo a Honduras y... todo esto ya ha comenzado.