"La noticia salió hace seis meses, pero ya os digo yo que llevan más tiempo... ¡Lleva esperando a que le dé su sitio casi dos años!" eran las palabras de Isa Pantoja hace unos días en 'El programa de Ana Rosa' cuando opinaba sobre la delicada situación en la que se encuentra su examiga, Marta Riesco, y Antonio David Flores. Le traicionaba el subconsciente y aseguraba que la reportera llevaba compartiendo su vida con el padre de Rocío Flores desde hace dos años.

Recordemos que han sido muchas las veces que se ha especulado en los platós de televisión desde cuándo Marta Riesco y Antonio David Flores compartían su vida a escondidas, pero nadie se ha atrevido a decirlo, ni siquiera los dos protagonistas, que siguen sin desvelar públicamente la fecha de inicio.

Marta se ha sentado esta tarde en el programa de Sonsoles Ónega, 'Ya son las ocho', y ha confesado que le sentaron muy mal esas palabras de Isa porque no sabe de dónde se saca esa información, de hecho le ha aconsejado que: "busques alguna prueba y la saques para demostrarlo".

Además, Marta le ha lanzado un dardo envenenado a la que fue su amiga: "Al igual que tú no sabes nada de Antonio David yo sí sé cosas tuyas, me gustaría que se explayara en muchas relaciones que ha tenido" avisándole así que no siga hablando de su relación con Antonio David.

Además, la periodista ha confesado que: "A mí me encantaría saber por qué se terminó nuestra amistad, yo la he querido muchísimo" y ha recordado cómo iniciaron su amistad: "comenzó de una forma interesada porque yo quería una entrevista y ella era personaje, pero terminó en amistad. Cuando se hizo la lipo estuvo en mi casa y mi madre le llevaba el desayuno, me encantaría hablarlo".

Gran bronca entre Marta Riesco y Joaquín Prat

La polémica ha llegado al plató y a una conversación bastante tensa entre ambos. Joaquín Prat presenta a Marta Riesco antes de que confirmase si va a 'Supervivientes'. Sin embargo, el presentador pregunta previamente a su compañera: "Antes de todo, ¿creo que te ha molestado que haya dicho que eres mucho más locuaz en 'Ya son las ocho' que en aquí, en 'El programa de Ana Rosa'?".

"Me ha molestado más lo de las neuronas", dice Marta Riesco con el gesto serio. El presentador contesta: "¿Que las tienes más despiertas por la tarde y por eso igual eres más locuaz, eso es que las tienes, ¿no?". La joven periodista continúa diciendo: "No, yo las neuronas siempre las tengo activas, lo que pasa es que hay preguntas que me hacen de una manera por la tarde que no se me hacen por la mañana".

Joaquín Prat, al escuchar que ponían en duda sus cuestiones, declara: "¡Ah!, ¡no te he tratado yo con la máxima educación, preguntándote con la máxima educación y aguantando que no me contestes a la mayoría de preguntas que te hago!". Marta Riesco reprocha a su compañero: "A las mismas preguntas que me hicisteis por la mañana no las contesté en 'Ya son las ocho'". La periodista argumenta el comentario al presentador: "Pero cuando me preguntó Rossi lo de 'si estaba bloqueada' no le dije que no, dije que quién se lo había dicho". Una respuesta que hace a Joaquín replicar: "Yo creí entender que le dijiste que no te había bloqueado...".

Joaquín Prat quiere terminar la conversación diciendo: "Yo estoy encantado de que en 'Ya son las ocho' te muestres así, hables de todo y me parece estupendo. Me gustaría que aquí sucediese lo mismo, últimamente veo que no es exactamente igual". Sin embargo, dolido por las palabras de Marta Riesco, Joaquín dice: "No es un ataque de cuernos, igual efectivamente es que yo no hago las preguntas correctas y en 'Ya son las ocho' te las plantean de mejor manera... intentaré mejorar, Marta". Su compañera también se suma al comentario: "Yo también intentaré mejorar en las respuestas que te doy".