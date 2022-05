Guerra abierta entre Marta Riesco y Belén Esteban. Las declaraciones de la 'princesa del pueblo' confesando que "se descojona" cada vez que ve a la reportera hablando de su relación con Antonio David Flores no sentaron nada bien a la cantante de 'No tengas miedo' que, ni corta ni perezosa, cargaba contra la colaboradora de 'Sálvame' en su fiesta de cumpleaños después de haber roto en directo con el ex de Olga Moreno.

"Yo me descojono cuando veo a Belén diciendo que se descojona de mí" aseguraba la periodista, apuntando que ella por lo menos "había ido a la Universidad", no como la ex de Jesulín de Ubrique, conocida por "haber vendido sus penurias en televisión".

Un duro dardo tras el que Belén no se ha quedado callada. A pesar de que su reacción ha tardado casi tres días en llegar, la presentadora de 'Lo de Belén' ha respondido a Marta Riesco vía Instagram, dejando claro que no piensa cambiar su actitud respecto a la reportera tras sus ataques aludiendo a su falta de estudios, a su relación con el diestro y a su lucha para que los medios de comunicación respeten el anonimato de su hija Andrea.

"A mí no me silencia NADIE" ha compartido Belén en Instagram, acompañando su lapidaria y contundente frase - dirigida sin lugar a dudas a la novia (o mejor dicho, exnovia) de Antonio David - por la conocida canción de Fangoria "Dramas y comedias": "No quiero más dramas en mi vida. Sólo comedias entretenidas. Así que no me vengas con historias de celos. Llantos y tragedias, no". Más claro imposible y sin duda un aperitivo de la respuesta de 'la Princesa del pueblo' dará a Marta próximamente en 'Sálvame'. Se avecina tormenta.

Tres días después de anunciar en directo su ruptura con Antonio David Flores por la decisión de última hora de su novio de no asistir a su fiesta de cumpleaños - cuando iban a posar juntos por primera vez - sin darle explicaciones, Marta Riesco se ha sentado en 'El programa de Ana Rosa' y, totalmente destrozada, ha desvelado que sigue sin saber nada del excolaborador, confesando derrotada que cada vez ve más complicada una segunda oportunidad en su relación, ya que el ex de Olga Moreno ni siquiera le coge el teléfono. Además, y hablando de la ganadora de 'Supervivientes', la reportera ha insinuado que es ella la 'culpable' del complicado momento personal que está atravesando.

"La verdad es que no me encuentro muy bien. No he sabido nada de él, así que la ruptura parece ser definitiva porque si alguien te quiere esto no lo haría. Han pasado ya muchísimos días para que una persona se de cuenta de cómo está la situación. Quizás le ha molestado que lo dijese en público en el programa, pero tiene que entender que me enteré ahí de que no iba a venir, me vine abajo y quizás fui demasiado sincera" ha explicado, desvelando que no ha hablado con Antonio David en los últimos días.

Reconociendo que pensó que iba a recibir una llamada de 'perdón' del ex guardia civil que no ha llegado y que no acaba de comprender - "conforme han ido pasando los días la situación ha ido empeorando porque pensaba que si ves a tu novia llorando en televisión yo por lo menos hubiese hecho algo para hacerme sentir mejor" ha señalado - Marta ha confesado que está "bastante mal" y que cada vez ve menos probable una reconciliación.