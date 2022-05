Desde que Kiko Matamoros confirmase que es concursante de pleno derecho en 'Supervivientes 2022', muchos han sido los rostros conocidos que han mostrado su opinión en los medios de comunicación. Como no podía ser de otra manera, le hemos preguntado a Javier Tudela qué le parece este bombazo y lo cierto es que nos ha sorprendido bastante.

El joven, con bastante humor, nos confiesa que Kiko Matamoros lo pasará mal en 'Supervivientes': "Te voy a decir una cosa y, además, voy a juzgarlo como concursante. Creo que será muy complicado para una persona como Kiko por el tema del tabaco. Me alegro un montón y espero que lo consiga como concursante".

Mientras su novio, Kiko Matamoros, se prepara para vivir su aventura más extrema en 'Supervivientes', Marta López Álamo descansa en casa tras haberse sometido a una última cirugía estética. La novia del colaborador de 'Sálvame' acaba de hacer pública la noticia de su reciente paso por quirófano, el cual ha visitado para someterse a una operación de reducción de pecho de la que ya ha mostrado el resultado.

Hace años que la modelo se operó para conseguir un busto más voluminoso y pronunciado. No obstante, con el paso de los años y por su delgadez, a Marta había dejado de gustarle la forma y tamaño de su pecho. Es precisamente por este motivo por el que la joven ha decidido operarse de nuevo.

"Es algo que quería hacer desde el momento en el que me puse más. Mi cuerpo no admite tanto tamaño y tampoco me gustaba en bikini o lencería", explica a través de sus redes mientras confiesa el verdadero motivo por el que ha estado publicando menos contenido en estas últimas semanas.

Marta fue intervenida el pasado 5 de abril, poco después de su paradisiaca y lujosa escapada con Kiko a las Maldivas y poco antes de la marcha de este a los Cayos Cochinos. La joven, que ha reducido el tamaño de sus prótesis mamarias considerablemente, ha matizado que, además de haber reducido el tamaño de su pecho, ha querido cambiar también su forma y ponerse unas "prótesis anatómicas" para conseguir un resultado mucho más natural.

"Me rechazaron en una campaña de una firma hiper importante por tener prótesis redondas", ha contado en un primer momento, para aclarar después que su decisión de operarse no ha sido profesional: "No dormía cómoda y eran demasiado para mi estructura y, además, estoy muy delgada para tener prótesis redondas. Fin. Para gustos, los colores".