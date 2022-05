Este jueves empezaba 'Supervivientes 2022' y ya hay claros protagonistas, entre todos ellos, Kiko Matamoros y Anabel Pantoja protagonizaban una de las discusiones más sonadas hasta el momento. Como era de esperar, los dos compañeros de 'Sálvame' saben cuáles son sus debilidades, pero también sus fortalezas y el enfrentamiento nos dejaba muy sorprendidos porque parecía que ambos continuaban en el plató donde llevan años trabajando.

"Son dos personas de mucho temperamento" excusaba esta tarde Marta López en 'Sálvame Diario'. La pareja de Kiko Matamoros es la defensora del concursante y la vamos a ver muy a menudo en los platós para apoyarle ante todo lo que se diga.

Gema López le preguntaba a la joven si era conocedora de que Kiko y Anabel hubiese firmado un pacto de no agresión y ha sido de lo más sincera con su respuesta: "No ha habido pacto de no agresión, en la pre-convivencia estaban hablando todo el rato por móvil... al final te juntas con las personas que conoces, que luego a lo mejor te dispersas, pero siempre te acabas yendo con los que conoces".

De esta manera, Marta López comienza su andadura en los platós de televisión a los que siempre se ha negado a ir. La modelo e influencer ha sido de lo más discreta todos estos años que lleva compartiendo su vida con el colaborador y siempre ha diferenciado su campo profesional del de su pareja.

Marta López ha querido dejar claro que su pareja no va en calidad de nada y que, al igual que el resto de sus compañeros, el concursante no va con aires de grandeza: "Kiko es compañero como todos, ha participado en la convivencia como todos y es un igual".

Una de las imágenes más polémicas del inicio de Supervivientes ha sido cómo ha desarrollado Kiko Matamoros las pruebas, tanto el salto del helicóptero como el "bautismo de barro". el colaborador presumía de ir muy en forma pero las imágenes que se han emitido parecen indicar lo contrario. En Sálvame, Marta López ha opinado sobre la polémica. "Kiko hace muchas pesas, eso es ejercicio anaeróbico, no anaeróbico. Tiene muy poco fondo. Yo no esperaba que corriese la maratón. Estoy orgullosa de que terminase la prueba, de que se esforzarse. Creo que hay perfiles de concursantes y el suyo es de darlo todo en las pruebas e intentarlo".