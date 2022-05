Can Yaman es una de las últimas demostraciones de que las telenovelas turcas han llegado para quedarse. En los últimos meses han sido varias las producciones de este tipo que han triunfado en nuestro país y en varios países de nuestro entorno. La primera que tuvo éxito entr el público fue Kara Sevda. Pero poco a poco las espectadoras se fueron rindiendo ante Erkenci Kus.

Los hijos y las hijas de quienes seguían los culebrones latinos que se emitían a la hora de comer hace años en la televisión en abierto en España siguen ahora las producciones turcas. Lo cierto es que las historias son siempre las mismas. Se trata de amores prohibidos entre personas que normalmente pertenecen a clases sociales distintas y que tratan de sacar adelante su relación.

Lo que ha cambiado en buena medida es la forma en la que se ven este tipo de producciones. Si bien siguen teniendo mucho público "lineal" (el que sigue las series a través de los canales tradicionales), muchos han optado ya por seguir sus novelas favoritas a través de los servicios a la carta que ofrecen las diferentes plataformas. Los cambios de horario han hecho que muchos espectadores cambien también el modo en el que ven las series.

El actor se ha onvertido en toda una celebridad y trasladó su residencia a Roma para vivir en un impresionante edificio con vistas al coliseo. Sin embargo, la popularidad del actor le ha sobrepasado y se ha visto obligado a abandonar el país. “Definitivamente me voy de mi casa en Roma porque la gente ha sobrepasado todos los límites aquí”. “No aguanto más el acoso que sufro ni la agresión que tiene que sufrir cada mujer que se relaciona conmigo si no es la que tú ‘aceptas’”, explicaba el actor muy afectado en sus redes sociales. "Os quiero, pero también me quiero a mí mismo, vamos a relajarnos. Os deseo mucho amor”, ha escrito.

La vuelta de Erkenci Kus

Divinity, el canal femenino de Mediaset, ha vuelto a programar Erkenci Kus en las mañanas de lunes a viernes. Se trata de una nueva oportunidad para sus seguidoras.