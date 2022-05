María del Monte era una de las invitadas estrellas este viernes en 'Sálvame Deluxe'. La cantante de sevillanas presentaba su disco después de estar años sin exponer un proyecto musical y además, tras la muerte de sus dos hermanos y su madre en los últimos dos años. Sin duda, la cantante ha pasado por sus peores momentos, pero ha remontado el vuelo para seguir siendo la estrella que siempre fue.

Sin embargo, la suerte no estaba de su parte esta noche. La cantante entraba en directo nada más comenzar el programa y confesaba que se había contagiado de Covid: "Resulta que el virus ha venido a visitarme, me he hecho la prueba y no era lo que procedía y ahora estoy escondidita, nos vemos prontito, lo tengo entendido. Yo he pasado miedo en la pandemia, ahora mismo no lo tengo porque afortunadamente tengo las vacunas, pero la verdad es que ha sido un tiempo difícil y duro para todos".

Aún así, María ha confesado que le da mucha pena no estar en el plató: "Me hubiese encantado estar esta noche ahí, sale mi disco el día 29, han sido muchos años sin cantar. Tenía muchas ganas de estar ahí esta noche, por lo que quiera que sea no ha podido ser, pero tengo entendido que prontito nos vamos a ver".

Jorge Javier Vázquez le ha comentado que es una pena que no esté esta noche en el plató. No obstante, han mantenido una conversación telefónica en el que ha habido incluso una pulla a Paz Padilla. A raíz del contagio de cornavirus, la cantante contño que había tenido bastante miedo estos dos últimos años. “¿Recuerdas una conversación que mantuvimos al inicio de la pandemia?”. “Pensaba que me ibas a preguntar por una conversación que tuviste con Anne Igartiburu. Pero esa no es, ¿no?”, contestaba Jorge Javier haciendo refrencia a la polémica de Paz Padilla. Una frase con la que Belén Esteban no pudo evitar soltar una carcajada.