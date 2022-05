Hace unas semanas veíamos a Marta Riesco en el plató de 'Ya son las ocho' rompiendo en directo con Antonio David Flores. Unas declaraciones que la reportera hacía el mismo día que celebraba su cumpleaños por todo lo alto y que le iba a presentar públicamente como su pareja oficial.

Lo cierto es que Antonio David ha gestionado fatal la exposición pública que ha tenido desde que su exmujer, Rocío Carrasco, rompiese su silencio en televisión con el documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Desde entonces, el padre de Rocío Flores se ha abierto un canal en Youtube donde arremete contra todo aquel que habla de él o de su familia, siendo el único medio que tiene para defenderse.

No solo eso, Antonio ha tenido que ver cómo los secretos que antes se ocultaban o que no salían a la luz, se publicaban, como su separación con Olga Moreno y su posterior relación sentimental con Marta Riesco... que por mucho que los protagonistas no hayan confirmado desde cuándo mantienen una relación, era un rumor a voces que se sabía, tal y como han comentado en todos los platós de televisión.

Hoy, Antonio David cumple 47 años y lo hace sin Olga Moreno ni Marta Riesco. Su todavía mujer no ha hecho durante estos meses ninguna declaración al respecto de todo lo que se ha publicado, pero sí que aseguró "yo nunca miento"... algo que dejaba en evidencia a la reportera de 'El programa de Ana Rosa' y que dejaba en mal lugar al padre de su hija.

Ahora, es Marta Riesco la que no está al lado del colaborador. En un día tan importante para él, todavía no sabemos cómo lo celebrará, pero si está en Málaga no podrá estar con la periodista y si está en Madrid, no estará con su familia. Si elige una cosa, no tiene la contraria.

La reportera sí que nos confesaba esta misma semana que aunque no estuvieran juntos, ella si felicitaría al que ha sido el amor de su vida porque continua enamorada de él, aunque no nos detallaba si sería por teléfono o por un mensaje de texto. Y es que Antonio David está centrado en sus pleitos y problemas judiciales, siendo estos y sus hijos su única prioridad, por lo que rellenar de nuevo la carencia afectiva será una decisión que tenga que tomar con el paso del tiempo.

Marta Riesco ha compartido hace unas horas su primera fotografía en redes sociales con Antonio David. Nunca antes había expuesto en su perfil de redes sociales nada sobre su vida privada, pero en esta ocasión ha querido felicitar al amor de su vida con dos imágenes en las que podemos verles de lo más felices y enamorados.

"Que todos tus (nuestros) deseos se cumplan. Feliz cumpleaños al hombre más guapo del mundo... INDESTRUCTIBLE" establecía Marta como texto en la biografía de la publicación, reflejando así que esta segunda oportunidad es un deseo que ambos tienen y que esperan que se lleve a cabo sin ningún bache más en la relación.

Sale a la luz el motivo por el que Marta Riesco engañó sobre su edad: "Mentí"

Marta Riesco está de celebración. Y es que este martes la reportera celebra el que probablemente sea el cumpleaños más especial de su vida, ya que la suerte le sonríe tanto en el terreno personal como en el profesional y en las últimas se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la pequeña pantalla.

Pero... ¿Cuántos años cumple? Es un tema que ha provocado un sinfín de especulaciones desde que la reportera confesó hace unos meses que tenía 32 años, una edad un tanto sospechosa, puesto que tiempo antes posaba soplando 33 velas de su tarta de cumpleaños. ¿Cumple 33, 34 o se ha quitado años en un gesto de coquetería?

Tirando de sentido del humor, Marta ha respondido a la pregunta y, comparándose con Marujita Díaz y Sara Montiel - ya que las grandes estrellas suelen quitarse años - en el vídeo que ella misma ha montado para celebrar su cumpleaños en 'El programa de Ana Rosa', ha confesado que cumple 35 años.