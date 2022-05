Déjate querer se ha convertido en una de las grandes apuestas de Telecinco para la noche de los viernes. El programa de Toñi Moreno realiza emotivas entrevistas a personajes de toda índole, que se abren ante la presentadora. Es el caso de Merche, que acude como artista invitada al plató de ‘Déjate querer’. La cantante gaditana saca nuevo disco y canta una de sus canciones junto a Toñi Moreno. Pero antes, Merche ha repasado algunos de los momentos más importantes tanto de su vida profesional como de la personal.

La vida de Merche ha estado marcado por cinco grandes amores, pero el que sin duda Merche recuerda con gran cariño es el de Álex Casademunt. La cantante ha tenido unas palabras preciosas para el que fue su pareja durante cuatro años y al que aún recuerda a diario:

“Ha pasado ya un año desde que nos dejó pero yo le siento cada día a mi lado, él fue uno de los amores de mi vida, era como un torbellino, estuvimos cuatro años juntos con nuestras idas y venidas porque éramos muy jóvenes pero siempre fue maravilloso conmigo”.

Esta nueva versión de espacios como 'Volverte a ver' cuenta con los ingredientes principales de este tipo de formatos: historias familiares y personales con un gran componente emocional que puede llegar a cambiar la vida de sus protagonistas; casos en los que se solicita la intermediación del programa para encontrar un punto de partida en la resolución de un conflicto; sorpresas para expresar gratitud o reconocimiento y un equipo que tratará de que la vida de los participantes sea mejor tras su paso por el programa.

Los problemas de salud de Toñi Moreno

Toñi Moreno está atravesando por uno de los mejores momentos de su vida. Feliz con su hija Lola - que acaba de cumplir dos años y con la que ha visitado por primera vez la Feria de Abril - y confesando que la pequeña es lo mejor que le ha pasado en la vida, la presentadora estrena un nuevo y esperado proyecto profesional.

'Déjate querer', un programa de entrevistas que veremos por primera vez este viernes en Telecinco - con Nacho Palau, ahora en 'Supervivientes', sincerándose sobre su relación con Miguel Bosé - y que la andaluza ha promocionado este jueves convirtiéndose en la invitada estrella de 'Ya es mediodía'.

Feliz e ilusionada ante este nuevo reto que espera que guste a la audiencia, Toñi ha desvelado, por sorpresa, y para explicar por qué abandonaba el programa antes de que éste acabase, qué problema de salud arrastra desde que llegó al mundo su pequeña Lola.

"Me quedé sin calcio en el embarazo y no puedo ni subir escaleras" ha contado con una sonrisa que refleja que no es nada demasiado serio, revelando que la solución a este incómodo problema que limita su día a día es "infiltrarme calcio en la rodilla". Un innovador tratamiento al que se somete periódicamente y que le hace, ni más ni menos, que el traumatólogo del Rey Juan Carlos, el doctor Ángel Villamor.