Noche de nominaciones en Supervivientes. Después de vivir una auténtica revolución en la última gala, los supervivientes se enfrentaban a las nominaciones. Con los dos nuevos grupos ya creados y las nuevas playas asignadas, una vez más iban a ser cuatro los concursantes nominados: dos por sus respectivos grupos y otros dos por decisión directa de los líderes.

Todos los Fatales han nominado a Kiko por petición expresa del colaborador de Sálvame. Una decisión un tanto extraña por la que Jorge Javier ha pedido explicaciones. "¿Con lo bien que estás ahí por qué pides a tus compañeros que te nominen?". Matamoros respondía de manera clara: "Porque para mí la nominación es un plus, me da mucha más intensidad al concurso, me gusta estar en la cuerda floja. Te produce adrenalina los jueves. A mí es que me mola. Yo a mis compañeros les he dicho que no me importa estar nominado, a mí me pone cachondo".

Una semana más, Kiko conseguía su objetivo y se convertía en el nominado del grupo. La lista definitiva de los nominados de ambos grupos es: Marta Peñate, Desirée Rodríguez, Kiko Matamoros y Nacho Palau.

Sálvame suelta el bombazo sobre la novia de Kiko Matamoros: "No se quieren tanto como dicen"

Marta López ha viajado hasta Honduras para sorprender a Kiko Matamoros y darle fuerzas para seguir a tope en 'Supervivientes'; y aunque se especuló con que la modelo anunciaría en su visita que está embarazada, nada de sabe del presunto embarazo por el momento (una noticia que la novia del colaborador tampoco ha desmentido, por otra parte). Son muchas las voces que consideran ese encuentro como "frío". En Ya son las ocho, una psicóloga ha analizado como fue el reencuentro. "Da la sensación de que estaban contenidos. A lo mejor han pasado un buen momento hace poco, o no están en el mejor momento de la relación, pero se han dado cuenta en la distancia de que son el uno para el otro y se quieren de verdad", asegura la experta.

"Además, él está acostumbrado a hablar de los demás en un plató de televisión, pero nunca se muestra delante de su pareja vulnerable. Da la sensación de que Kiko Matamoros podría estar ocultando sus sentimientos o estar mas contenido para no mostrar la realidad y no derrumbarse", explica.

En el programa de Telecinco, los colaboradores han criticado lo poco que se está involucrando Laura Matamoros en el concurso de su padre. Por su parte, Diego no ha parado de decir cosas buenas y de alegrarse públicamente por el concurso y la relación de su padre.

Sin embargo, esta relación que parece idílica, no es del todo cierta. Según Kiko Hernández, el vínculo de los hijos de Kiko Matamoros con Marta López Álamo no es tan estrecho como parece y se muestra preocupado por su amigo y por lo que le pueda afectar esta situación.

"Diego y Laura no quieren tanto como dicen a Marta, la novia de Kiko Matamoros, y eso yo creo que a su padre le tiene que producir profunda tristeza". Por su parte, Terelu Campos ha reproducido las palabras de Marta López Álamo con respecto a este tema: "Yo nunca me he sentido despreciada, si pasa algo, yo no lo sé", ha asegurado la colaboradora.