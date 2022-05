Isa Pantoja estaba deseando que llegara el día en que pudiese ver, cara a cara, a María del Monte, aquella mujer que le acompañó durante los primeros años de su vida y que se alejó de ella de forma inesperada. Aunque en los últimos diez años se han visto dos veces y han hablado por teléfono en alguna ocasión, su relación permanecía estancada. Así era hasta el día de hoy.

El plató de Sálvame Deluxe iba a ser el escenario en que ambas coincidieran después de tanto tiempo sin verse. Tales eran las ganas que tenía Isa Pantoja de ver a su nana que antes de que se produjese el reencuentro se regocijaba en los buenos momentos que habían vivido juntas. Tal como relataba la hija de Isabel Pantoja, María del Monte compartió con ella una de sus pasiones favoritas cuando era niña: ver la misma película de animación una y otra vez.

Tristemente, confesaba que el vínculo tan fuerte que tenían se rompió, aunque seguían sintiendo una conexión la una con la otra. Minutos antes de verse cara a cara, Isa Pantoja desvelaba que actualmente, solo eran dos desconocidas, algo que le dolía por la relación tan estrecha que tuvieron en su infancia. "Tengo muchos recuerdos con ella. Después de casi veinte años, somos dos desconocidas" confesaba en plató.

Por su parte, María del Monte llegaba a plató y describía a Jorge Javier Vázquez cómo vivió ella la separación de Isa Pantoja. La cantante, sin pensárselo dos veces, respondía: "Ese día, es un día más. Los que suceden, no tanto".

Una vez que María del Monte ponía un pie en el plató principal, Isa Pantoja se levantaba y caminaba directamente hacia ella. Sin mediar palabra, las dos mujeres que habían sido nana y mi cachorro hace tantos años, demostraban el cariño que todavía las une, uniéndose en un abrazo eterno que ninguna quería que se terminase.

Isa Pantoja, que no había podido evitar emocionarse al ver a la cantante, era incapaz de hablar al mirarla a los ojos, dejándose llevar por la emoción del momento. María del Monte aprovechaba para darle un mensaje claro y conciso: "Sabes como yo soy, y aquí no. Hemos hablado varias veces. Sabes lo importante que eres para mí, este no es el sitio, no es el lugar". De esta forma, la cantante abría una puerta a Isa Pantoja para que ambas busquen un lugar y un momento más tranquilo en el que poder desahogarse y ponerse al día.

Antes de que Isa Pantoja abandonase el plató, con una enorme fotografía de las dos cuando ella era pequeña, María del Monte aprovechaba para mostrarle su apoyo y aclararle que va por buen camino y está dispuesta a hablar con ella muy pronto. "Me gusta mucho cómo estás haciendo las cosas, nos vemos, pero no aquí" le aclaraba.

Todo el plató, inundado de emoción, aplaudía enormemente al último abrazo que ambas compartían, el primero después de diez años, el primero de esta nueva etapa que van a comenzar a escribir juntas.

Y no han sido las únicas lágrimas. María ha perdido a varias personas importantes para ella pero sin duda la muerte que le ha marcado profundamente es la de su hermano Antonio.

Tal y como ella ha contado, su hermano murió de un día para otro, sin que apenas se lo pudiera imaginar: "Con mi madre pude despedirme, pero lo de mi hermano fue repentino, no pude despedirme de él, ni siquiera pude decirle adiós, lo que se siente en un momento así es algo que solo pueden sentir los que lo han pasado".

Al escuchar estas palabras, Lydia Lozano ha tenido que abandonar repentinamente el plató y es que el hermano de la colaboradora también murió hace unos meses en las mismas condiciones que el hermano de María. Ambos se contagiaron de covid y murieron solos sin la presencia de sus familiares.

María del Monte salía al instante tras Lydia Lozano para consolarla: "Llora, puedes llorar, tienes que echarlo fuera y tienes que hacer lo que me enseñó mi madre, mirar y tirar hacia delante, hay que disfrutar de lo que nos queda de vida".