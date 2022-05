Enrique del Pozo estalló en el plató del "Deluxe". Las continuas preguntas sobre su relación con Ana, con la que formó un exitoso dúo musical en los años 80 del siglo pasado le han llevado a conato de discusión el plató: "Hace 30 y pico año que no nos vemos".

Todo comenzó cuando Jorge Javier Vázquez preguntó a Enrique del Pozo sobre Ana (Anguita) con la que formó un dúo musical de canciones infantiles entre 1977 y 1983. "Te juro que no sé dónde está Ana. Yo una cosa que no entiendo es cómo, tras haber hecho un trabajo maravilloso, del que estoy orgulloso, por qué cuando se utiliza para hablar de mí se utiliza como desprecio", afirmó el cantante sobre su participación en el grupo que dejó éxitos como "La gallina co-co-uá" o "Mi amigo Félix". "Lo hacen para faltarme el respeto a mí y a una cría", insistió.

Sobre la relación que mantiene con ella, por entonces una niña y él un veinteañero, Del Pozo fue sincero: "Hace 30 y pico años que no nos vemos. No fue nada malo. Yo era un tío de 19 o 20 años, que venía de vivir en Inglaterra, de trabajar con Ken Rusell, hacer teatro con López Vázquez, conocer a Bacon, Kubrick... Entré en aquello, que lo monté con Rafaella Carrá...", explicó, sobre la clara distancia de metas que había en ese momento entre él y su compañera musical.

Jorge Javier Vázquez también le preguntó por la situación económica. "¿Con el paso de los años crees que os ha ido bien o como sucedió con otros grupos os sentisteis timados?", preguntó con franqueza el presentador. "Nos trataron bien, porque sabía lo que estaba pasando con 'Parchís', pero sobre todo porque estaba allí para ser una persona honesta, como la madre de Ana. Hay que agradecerle mucho el papel que hizo en esa historia", aplaudió el músico y tertuliano.

Aunque parecía cómodo con la conversación, Enrique del Pozo también reclamó más visibilidad para sus trabajos posteriores, en cine, documentales y otros programas. "Pero a mí no me marcó tanto", le espetó Vázquez, a lo que Del Pozo insistió. "A otra gente sí". "Que sí, pero que a mí no", concluyó el presentador.

El "Deluxe" comenzó a emitirse en 2009. Desde entonces permanece en antena. Es presentado por Jorge Javier Vázquez. En ocasiones, este puesto lo ha ocupado María Patiño y Terelu Campos.

Cuenta con diversos colaboradores como Belén Esteban, Lydia Lozano, Jimmy Giménez-Arnau, Víctor Sandoval o Chelo García-Corqués.

Durante los tres primeros meses de 2021 y en otras ocasiones sueltas, el programa pasó a emitirse también en la noche de los domingos con la denominación de Domingo Deluxe. Entre el 21 de mayo y el 3 de septiembre de 2021, el programa volvió a la noche de los viernes con la denominación de Viernes Deluxe, volviendo al sábado desde la semana siguiente. Así, el programa añade el día de la semana a su nombre dependiendo del día en que se emita.