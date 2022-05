Pablo Díaz consiguió convertirse en uno de los concursantes más populares de Pasapalabra. En una entrevista concedida recientemente a la web de Antena 3 el joven que participa en el concurso más importante de la televisión y que consiguió llevarse 1,3 millones de euros confesó que veía el concurso con ella y que por eso se presentó, casi en su homenaje. Pero el suyo no fue el primer paso honroso por la pequeña pantalla. Antes hubo otros concursantes que triunfaron en la televisión como Fran González, el asturiano de Pasapalabra que fue también uno de los protagonistas del rosco. De hecho él también se acabó llevando el premio más alto de la televisión. Y desde entonces desapareció.

Pero su fama no acabó ahí. Desde que dejó el formato de Antena 3 tras su éxito monumental Díaz ha seguido trabajando. Primero con sus clases de violín y luego con los directos que hace en Twich y que le suponen además de otro importante ingreso económico aumentar su gran cantidad de fans.

Pablo Díaz, ha vuelto a su casa, al programa Pasapalabra de Antena 3 igual que hizo en su momento Orestes, otro querido jugador y veterano del concurso. Sin embargo, la vuelta de Pablo Díaz parece que no es para quedarse. El concursante acudía a Pasapalabra que cumple 500 programas y lo han celebrado con Pablo y con Sofía, la concursante que conquistó el bote tras la victoria del violinista.

El concursante volvió a hacer gala de sus conocimientos e hizo un rosco de 10 en el que no ganó el bote por un único fallo en la "s", aunque adivinó el resto de definiciones. El público ha disfrutado del regreso del violnista tal y como han manifestado en redes sociales. "Impresionante, solo él podía hacer el pedazo rosco que ha hecho y la vuelta final ha sido impresionante, hacía tiempo que no se veían jugadas así, enhorabuena, sigues siendo un crack". El mejor concursante de Pasapalabra. Lo ha vuelto a demostrar hoy gracias por hacernos disfrutar de nuevo.

Se trata del duelo más espectacular que podía celebrarse en el programa 500 de 'Pasapalabra': Pablo Díaz y Sofía Álvarez, los dos ganadores del bote en esta etapa, cara a cara en 'El Rosco'. Él se llevó 1.825.000 euros; ella, un premio de 466.000. En este programa especial, acertar las 25 letras vale por 100.000 euros.

Como si el tiempo no hubiera pasado, ambos han demostrado su altísimo nivel. Además, han sido muy fieles a sus estrategias de siempre. Pablo, siempre prudente, ha decidido no arriesgar en cada pregunta con una mínima duda. Sofía, precursora del actual 'primervueltismo' de Orestes, ha sido más directa.

Durante el programa, Pablo Díaz ha confesado en qué se ha gastado el dinero del bote de Pasapalabra. "Me he comprado una casita en Madrid. Era una cosa que quería hacer desde hace mucho y el resto lo he guardado para tener un colchón".