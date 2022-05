Salir en un programa de televisión de máxima audiencia para hablar de tu profesión suena a éxito seguro. Pero no siempre es así. Eso es lo que le pasó a una colaboradora de "Sálvame", que se vio en la obligación de dejar de salir en Telecinco para salvar su vida laboral.

La confesión de la colaboradora en cuestión tuvo lugar en TikTok. Fue allí donde asumió que había sido un error participar en Telecinco. "¿Por qué lo hice? Porque no lo vi venir. ¿Cuál fue el gran problema? Yo era feliz como una perdiz. Me encanta el entretenimiento y la psicología aplicada al entretenimiento. Al final, sucesos y actualidad siempre es lo mismo. Y a mí m encantaba el 'Universo Sálvame'. Me lo pasaba pipa, disfrutaba como una enana, pero es verdad que no evalué lo perjudicial", comenzó explicando.

La colaboradora en cuestión no es otra que Irene López Assor, la que fuera durante varias temporadas psicóloga de "Sálvame". "De 2 millones de espectadores que tenía el programa solo me veían dos personas a consulta. Hasta que al analizarlo, me di cuenta de que no estaba en el camino directo. Te lo pasas fenomenal pero no estás donde tienes que estar", afirmó.

Así, López Assor decidió dar un giro en su carrera, tal y como ella misma relata: "Decidí reinventarme y ser podcaster. Desde entonces me dediqué al mundo podcast. Ser una psicóloga mucho más científica, con un programa muy estructurado en el que me siento libre de decir lo que me da la gana. 'Sálvame', con 2 millones de espectadores, repercutía en dos pacientes; como era la psicóloga de 'Sálvame' a Irene no se le podía llamar. Me cerró todas las puertas. No me abrió ninguna. Lo que sí es verdad es que yo era muy feliz".

Ahora su situación laboral ha cambiado por completo, según sus palabras: "Al final al dedicarme a los podcast solo os diré que estoy dando horas para julio. Trabajo 13 horas diarias, tengo a 5 personas trabajando para mí. Tres personas nuevas para virtual la semana que viene".

Pese a esa mala experiencia, la psicóloga reconoce que aún lleva dentro el gusanillo de la televisión. "Al único programa que no he ido, y que me encantaría ir es a 'Cuarto Milenio' o a 'Horizonte' o a 'Futura'. No me querían".