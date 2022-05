¿Cómo está la relación entre Rocío Flores y Olga Moreno? La respuesta sigue siendo una incógnita, ninguna de las dos ha desvelado si les ha pasado factura las palabras de la todavía mujer de Antonio David en la revista SEMANA en las que detallaba cómo había vivido su divorcio. Unas declaraciones que no le sentaron nada bien a la joven colaboradora de televisión, que dejaba claro en los platós que estaba molesta por el contenido de las exclusivas.

Le hemos preguntado a Olga Moreno cómo está su relación con Rocío Flores, pero tampoco nos ha querido decir nada. Parece que no quiere desvelar en qué punto se encuentra su relación, dos personas que como bien sabemos, eran más que íntimas amigas.

De esta manera veíamos a Olga Moreno llegar a Madrid sin aclarar en qué punto está su relación con Rocío Flores tras su comentada exclusiva. La exmujer de Antonio David Flores, tan discreta cómo siempre, no nos aclaraba si su visita a la capital se debe a que irá a defender a su amiga Ana a 'Supervivientes 2022' o si es por otro asunto de trabajo.

Lo cierto es que ambas se han quedado en un segundo plano y es toda una incógnita si siguen teniendo la misma confianza o por lo contrario, esas dos exclusivas que concedió a la revista SEMANA han pasado factura entre ellas.

“No me merezco lo que ha pasado”, suelta la exmujer de Antonio David, Olga Moreno, en una entrevista en exclusiva a Semana en la que habla de la ruptura matrimonial y demás cosas.

Después de ocho meses en silencio, Olga Moreno ha roto por sorpresa su silencio en la revista 'Semana' y, por primera vez ha hablado a corazón abierto de su ruptura con Antonio David Flores. Asegurando que nadie le va a amar como le ha amado ella, y reconociendo que se rompió cuando escuchó a su marido decir la palabra separación, la sevillana se dirige a Marta Riesco como "la otra" y desvela que continuó luchando por su matrimonio hasta que vio al padre de su hija Lola con la reportera.

Unos titulares que están dando mucho que hablar y sobre los que la actual novia de Antonio David se pronunciaba este martes por la noche, admitiendo su interés por leer la entrevista al completo pero intentando mantener la prudencia tras las primeras palabras de Olga tras su separación.

La reacción de Rocío Flores a la exclusiva de Olga Moreno

Quién también ha reaccionado a la exclusiva ha sido Rocío Flores. La hija de Antonio David siempre se ha mostrado muy cariñosa y cercana a Olga Moreno, pero hoy ha hecho unas duras declaraciones a la que fue la mujer de su padre durante 20 años.

La hija de Antonio David mira con atención el vídeo donde aparecen todas las declaraciones de Olga Moreno. "He luchado por mi matrimonio hasta que he visto a mi marido con otra, me rompí cuando mi marido pronunció la palabra 'separación".

Rocío Flores, con el gesto hundido, no sabe cómo afrontar las palabras de Olga Moreno. La colaboradora toma aire y empieza a dar detalles de la entrevista: "De esta exclusiva me entero el lunes, esta exclusiva está hecha desde antes del lunes...".

"Yo no me entero del contenido de la entrevista, me entero a través de una llamada de Olga en la que me dice que ha dado una exclusiva", sentencia de forma seria ante la audiencia. Joaquín Prat, tras escuchar a su compañera, le hace una pregunta: "Y ahora que sabes el contenido, ¿qué valoración haces a grandes rasgos?". "Jamás pensé que diría esto, pero me siendo súper decepcionada y muy sorprendida", dice Rocío. El presentador insiste a su compañera: "¿Decepcionada con Olga?". La hija de Antonio David explica su declaración: "Sí, estoy muy decepcionada, no es tanto por lo que dice, sino por la manera en la que se ha hecho todo".