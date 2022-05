Como cada domingo en 'Conexión Honduras' los espectadores tuvieron que elegir el nuevo expulsado de 'Supervivientes 2022'. Los dos candidatos eran Ainhoa Cantalapiedra y Juan Muñoz, que estos días han convivido como 'parásitos'. Finalmente fue la ganadora de 'Operación Triunfo 2' la que se tuvo que volver para España.

La concursante recogió sus cosas y se ha despedido de sus compañeros Juan, Anuar y Kiko Matamoros, que están disfrutando del 'Paraíso'. "Me lo he pasado muy bien, estoy muy feliz, me quería quedar pero tras estos días, ha sido muy duro", comentaba la ya exconcursante, que manifestaba su alegría a pesar de que durante estos días se ha cansado de repetir que era feliz con su nueva condición en el concurso.

"Me llevo el corazón lleno de aventuras y estoy muy orgullosa de mis compis y de mí porque somos unos supervivientes". "A mí me tocará la semana que viene", expresaba Muñoz, que no escondía sus ganas de marcharse del reality de una vez por todas: "Espero que me tengan en cuenta a mí para salir, estoy débil". Sin embargo, su amigo y defensor en plató José Carabias pedía lo contrario a la audiencia: "Que no lo deje, que siga".

Los concursantes que aún siguen en la isla están sufriendo una tormenta tropical que azota las islas. Ante esta situación el concurso planteaba dar una ayuda a los participantes por la lluvia y el frío que están teniendo que soportar: “Ante las condiciones tan duras que estáis sufriendo, hemos preguntado a la audiencia si quieren que os demos un kit de ropa térmica y han decidido un clarísimo sí”.