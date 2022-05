Sorpresa entre los ex de "Operación Triunfo". Chenoa, uno de los rostros más populares de la primera edición del "talent" de Televisión Española, no ha invitado a su boda a una de las participantes más carismáticas. "Qué fuerte me parece", han asegurado algunos de sus seguidores a través de las redes sociales.

"Operación Triunfo" fue un auténtico fenómeno. Se estrenó en octubre de 2001 y fue una auténtica revolución. Combinaba un formato similar al de "realitis" como "Gran Hermano", que había supuesto un éxito histórico para Telecinco, con el concepto del "talent". Además, del programa salió el representante de España en Eurovisión, un festival que estaba de capa caída en el país. El casting de esa primera edición de "Operación Triunfo" lo formaron Rosa López, David Bisbal, David Bustamante, Chenoa, Manu Tenorio, Verónica Romero, Nuria Fergó, Gisela, Naím Thomas, Álex Casademunt, Juan Camus, Alejandro Parreño, Natalia, Javián, Mireia Montávez y Geno Machado. Finalmente Rosa López resultó la ganadero, mientras Bisbal y Bustamante quedaron en segundo y tercer puesto, respectivamente. El cuarto puesto fue para la citada Chenoa, que acudió como corista, junto a Bisbal, Bustamante, Gisela y Geno, en Eurovisión, acompañando a Rosa. Y es precisamente Rosa, "Rosa de España", a la que Chenoa ha dejado fuera de su boda, tal y como ella misma ha reconocido tras ser preguntada sobre su asistencia al enlace. "Preguntadle a ella. No he recibido invitación, creo que va a hacer algo muy chiquitino", dijo restando importancia. De hecho, la respuesta de Rosa fue muy aplaudida tanto en redes sociales como en el propio plató, donde Miguel Frigenti reconoció la "elegancia" con la que había excusado a su compañera. No tan bien se lo tomaron lo seguidores de Rosa, que afearon la decisión de Chenoa. "Qué fuerte me parece", "esto a mi generación le duele", "qué fuerte que no la invite con lo buena que es", explicaron algunos. @hojaldres55 #rosalopez #yasonlasocho #telecinco #chenoa ♬ sonido original - Hojaldres55 Chenoa anunció su boda en 2019. Si bien, el enlace con Miguel Sánchez Encinas, un prestigioso urólogo, ha tenido que ser pospuesto en varias ocasiones a causa de las restricciones de la pandemia.