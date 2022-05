Fractura total. Carlota Corredera ha roto con Telecinco tras su despido de "Sálvame". Así lo ha confirmado ella misma, que asegura no estar siguiendo ninguno de los programas del "Universo 'Sálvame'": "Necesitaba desconectar".

Todo surgió cuando una reportera le preguntó sobre el papel de Kiko Matamoros en "Supervivientes", a lo que Carlota Corredera respondió con franqueza: "A ver, este que tengo que decirte otra cosa. No veo 'Supervivientes'. Creo que de verdad para desconectar y reconectar conmigo y recargar pilas para proyectos futuros necesitaba desconectarme y no estar tan pendientes de todos".

Eso sí, aunque reconoce no estar viendo el programa, ha afirmado que tiene sus favoritos para esta edición del "reality" de Telecinco. "Mis ganadores son Kiko y Anabel, son mis compañeros y mis amigos. Vi la gala de arranque y ya dije: ya sé quiénes son todos y ahora ya, de momento, no tengo mono de 'reality'. Si lo tengo, lo veré", confesó.

También le preguntaron por la ausencia de Rocío Carrasco en la boda del hijo de Carmen Borrego, sobre lo que se mostró más cauta. "Sí me he enterado de que ha habido polémica, pero no tengo ni idea. Yo a la boda no estaba invitada y no conozco nada al hijo de Carmen Borrego. No he currado con él. Espero que hay asido un bodorrio espectacular", expresó.

No se pudo escapar Carlota Corredera sin que le preguntasen por su futuro labora, sobre el que no soltó prenda: "No puedo adelantar nada. Es muy pronto todavía. Hay tele y cosas que no son tele. Eso es todo lo que puedo decir. Y que de verdad ahora mismo mi prioridad es cargar las pilas, es lo que más necesito para afrontar cualquier cosa. Hay proyectos ideas y cosas que se van perfilando. Pero mi prioridad es recuperarme de tanto trajín, tanta exposición y tanto tanto".