Preocupación por el estado de salud de la actriz Itziar Castro. Los seguidores de la artista catalana se han visto sorprendidas por su último anuncio, en el que afirma que está hospitalizada tras vivir un cólico biliar. "Es una experiencia sobre todo dolorosa", afirma.

Castro ha hecho el anuncio a través de sus redes sociales oficiales. Fue allí donde dejó constancia de su paso por el hospital con un entrañable mensaje. "En la vida hay que tener buenos amigos, la familia elegida, y yo en eso tengo mucha suerte, tengo muchos y muy buenos. Algunos como Eva Aguilar no solo es amiga, si no que es mi doctora, que me vigila de cerca, estando bien y estando mal como ahora", ha comenzado explicando la artista.

"Vivir un cólico biliar es toda una experiencia, sobre todo dolorosa, pero vivirla con ella cerca vigilándome es (dentro del dolor horroroso) una maravilla", ha agregado.

"Para los que os preocupéis, está todo bajo control, unos días de mimos hospitalarios y como nueva. Sigo siendo el anticuerpo del covid y mis analíticas fuera de este percance siguen geniales", ha asegurado, antes de concluir: "En nada a seguir rodando la segunda temporada de "Por H o por B".

La publicación ha cosechado centenares de "me gusta" en apenas unas horas y un buen número de ánimos en forma de comentarios. "Espero que estés mejor", "cuídate bonita", "mejórate", el han contestado sus seguidores, entre los que hay una buena nómina de "VIPs" como Elena Furiase, Belinda Washington o Marta Aledo.