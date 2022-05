Difícil papeleta para Rocío Flores, que hoy ha tenido que enfrentarse a las desgarradores declaraciones de Olga Moreno en la revista 'Semana', rompiendo su silencio ocho meses después de su separación y confirmando la traición de Antonio David Flores con Marta Riesco.

Nerviosa como pocas veces la hemos visto, la hija de Rocío Carrasco ha sido más sincera que nunca y, desvelando que Olga le ocultó que había concedido esta entrevista - algo de lo que se enteró este lunes, aunque no ha sabido nada de su contenido hasta hoy - ha confesado su "sorpresa", su "dolor" y su "decepción" con la exmujer de su padre por haberla mantenido al margen de su decisión de hablar acerca de su ruptura con Antonio David y de cómo se sintió cuando descubrió que su marido había iniciado una relación con la reportera.

"Estoy decepcionada con Olga y muy sorprendida, no tanto por lo que se dice, que cada uno tiene derecho a decir lo que quiera, sino por la manera en la que se ha hecho todo" ha explicado, sin entender cómo la sevillana, después de haber hecho la exclusiva - el sábado - fue al cumpleaños de su padre el domingo y posó con él y con su abuela como si nada hubiese pasado.

Sacando la cara por su padre, Rocío ha dejado claro que nada de esto está orquestado por él, que no sabía nada acerca de las declaraciones de Olga: "Mi padre ha cometido muchos errores pero los ha pagado con creces y no tiene nada que ver. Le dice a mi padre que va a hacer una exclusiva y él le dice, 'haz lo que quieras', pero no sabía el contenido de esta entrevista".

Aclarando que el cumpleaños de su padre lo organizó ella y no había invitado a Olga por "coherencia" por la situación actual entre el exmatrimonio - ya que si Antonio David no fue al cumpleaños de Marta y se lió la que se lió, no veía procedente que su padre posase ante la prensa con su exmujer - Rocío ha revelado que se enteró, el mismo domingo, de que la sevillana también iría a la celebración después de que su padre la invitase al consultarle a su novia si le importaba que fuese la sevillana a su fiesta.

Dolida con Olga por no haberle contado nada de su exclusiva, Rocío le ha reprochado "la manera de hacer las cosas, que fuese al cumpleaños - "yo no hubiese dicho" ha apuntado - y que posase con su padre después de haber dado unas declaraciones en las que, tajante, ha intentado no entrar.

"No es que marque distancia con Olga, pero estoy decepcionada con muchas cosas que han pasado, y mi opinión es que ciertas cosas deberían hablarse en casa" ha añadido, censurando tanto el comportamiento de la sevillana como el de su padre y reiterando que "cuando he tenido que cantarle las 40 he sido la primera que lo ha hecho y la primera que le he dicho que se ha equivocado y ha hecho las cosas muy mal".

"Estoy hablando de cosas desde el corazón y demasiado clara estoy siendo. Que soy la que tiene que venir aquí a dar la cara y no se me ha dicho absolutamente nada" ha afirmado molesta, afirmando que aunque "nadie me debe nada", ella ha consultado todo con la exmujer de su padre y, ahora, se encuentra en una situación en la que no se le ha dicho nada.

Admitiendo que "en ciertas cosas" Olga no ha sido sincera en su entrevista, Rocío le ha reprochado que en su día le dijese que su matrimonio estaba "estupendamente" cuando se fue a 'Supervivientes' y ahora, en la exclusiva, admita que sus cosas personales no estaban bien cuando se fue al reality.

Consciente de que muchos no entendían su dureza con la sevillana, la hija de Rocío Carrasco ha dejado claro que si está así es "por enterarme como me he enterado y de las maneras que se ha hecho esto". "Estoy decepcionada porque Olga no me contado nada de la entrevista, pero ella tiene derecho a dar la entrevista" asegura.

"Todo esto que estoy diciendo hoy lo sabe Olga. He estado hablando con ella" ha revelado, admitiendo que no sabe como se ha quedado la exmujer de su padre con su enfado porque, al final, "quien siempre doy la cara soy yo". "La que se encuentra con una vergüenza ajena por lo que ha pasado desde el principio hasta el final soy yo y me han decepcionado todos, desde el principio hasta el último" ha comentado muy afectada.

Defendiendo a su padre y asegurando que la 'doble vida' de Antonio David no se hubiese alargado en el tiempo a pesar de no haber sido pillado con Marta porque la situación con Olga era "insostenible", Rocío ha asegurado que, al contrario de lo que afirma la madre de su hermana Lola en su exclusiva, si se ha hablado de divorcio en su casa: "Mi padre le dice a Olga que se quiere divorciar y en un momento de discusión Olga le dice a mi padre que quiere el divorcio".

"Espero que a partir de ahora se mire por mis dos hermanos y los adultos empiecen a hacer las cosas pensando en ellos, porque no me gustaría que mi hermana Lola pasase por lo que yo pasé con la separación de mis padres ni David pasase de modo colateral por lo mismo años después" ha añadido, pidiendo públicamente a su padre y a Olga que piensen en sus hermanos.

Por último, y reconociendo que está "cansada" y "sobrepasada" por la situación, Rocío ha finalizado su intervención en el programa dejando claro que "nunca jamás" tendrá nada que reprocharle a Olga por cómo es como madre y cómo les ha cuidado a su hermano David y a ella cuando no le correspondía: "La adoro con todo mi corazón y mi actitud de hoy no es por el contenido, sino porque no me dijo nada".