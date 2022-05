“No me merezco lo que ha pasado”, suelta la exmujer de Antonio David, Olga Moreno, en una entrevista en exclusiva a Semana en la que habla de la ruptura matrimonial y demás cosas.

Después de ocho meses en silencio, Olga Moreno ha roto por sorpresa su silencio en la revista 'Semana' y, por primera vez ha hablado a corazón abierto de su ruptura con Antonio David Flores. Asegurando que nadie le va a amar como le ha amado ella, y reconociendo que se rompió cuando escuchó a su marido decir la palabra separación, la sevillana se dirige a Marta Riesco como "la otra" y desvela que continuó luchando por su matrimonio hasta que vio al padre de su hija Lola con la reportera.

Unos titulares que están dando mucho que hablar y sobre los que la actual novia de Antonio David se pronunciaba este martes por la noche, admitiendo su interés por leer la entrevista al completo pero intentando mantener la prudencia tras las primeras palabras de Olga tras su separación.

"Yo estoy súper enamorada y súper feliz, y no voy a decir nada. Cada uno que haga lo que quiera por supuestísimo" asegura Marta, negando que le haya molestado que la exmujer de su chico se dirija a ella como "la otra": "¿Me ves molesta? Estoy más feliz que en toda mi vida. Además, es que yo siempre digo la verdad, estoy feliz y enamorada, a mí me da igual".

"Lo de Olga me ha sorprendido, pero solo he visto cuatro titulares y no me voy a poner aquí a... Yo ya he dicho que no iba a comentar nada más, quiero seguir con mi trabajo y por respeto a mi carrera, por respeto a la familia de Antonio David y a la mía no iba a decir nada, cada uno que haga lo que quiera, lo respeto muchísimo y ya está" mantiene, aclarando que si ha decidido no hablar más acerca de su vida privada no es porque se lo haya pedido su pareja, sino porque sabe que "es mejor no decir nada".

Segurísima de que su historia de amor con Antonio David es "indestructible" como reza la nueva cazadora que ha promocionado a través de sus redes sociales, Marta desvela que esta es la palabra "que siempre ha definido mi relación con él. Y así será siempre".

"Yo ya he luchado por mi amor y ya lo tengo conmigo, por lo que me da igual lo que diga la gente. Yo quiero ser feliz, mi familia quiere que sea feliz, tengo un buen trabajo y ya está" mantiene, insistiendo en que su relación con el excolaborador va mejor que nunca y, por eso, prefiere no decir lo que piensa de que Olga se dirija a ella como "la otra": "No me quieras calentar que eres muy lista. Mañana en 'Ana Rosa' y 'Ya son las 8' diré todo lo que tenga que decir, pero os adelanto que estoy bien, quiero continuar con mi carrera y no quiero hablar de mi vida y de mi relación. Esto es lo que os puedo decir".