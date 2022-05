Día clave para Isabel Pantoja que, a la que hemos visto en contadas ocasiones en los últimos 2 años - en los que solo ha ofrecido un concierto - vuelve este martes a los escenarios. Un regreso por todo lo alto que tendrá lugar en el emblemático auditorio 'Luna Park' de Buenos Aires, Argentina, donde se prevé un lleno casi total.

De ahí, la tonadillera pondrá rumbo a Chile, donde ofrecerá dos actuaciones los días 27 y 28 de mayo en el Monticello Casino de la localidad de Mostazal, para después viajar a Perú, donde cantará el 1 de junio en el Plaza Arena de Lima.

Una mini gira a la que se podrían sumar más conciertos por Latinoamérica, aunque por el momento no se han desvelado más detalles. Y mientras Pantoja cuenta las horas para volver a subirse a un escenario, nada se sabe por el momento de cuándo cantará ante el público español aunque acabamos de enterarnos que no es precisamente por falta de ofertas.

Jesús Alba, promotor de conciertos en Andalucía, nos ha contado que recientemente habló con Agustín Pantoja - hermano, manager y mano derecha de Isabel - para intentar cerrar tres conciertos en nuestro país pero, sorprendentemente, no ha obtenido ningún tipo de respuesta.

"Nos ponemos en contacto con Agustín, le ofrecemos tres fechas y estamos esperando. Hace por lo menos ocho o diez días de esto y no ha contestado..." desvela, sin entender como no les ha dicho nada teniendo en cuenta los acuciantes problemas económicos de la tonadillera.

"No ha dicho ni que sí ni que no. Simplemente no ha habido ninguna respuesta" insiste, asegurando que quizás es que Agustín tiene "trabajo" y por eso ha 'ignorado' su oferta laboral: "Cada uno lleva su negocio como bien puede".

Sin esperanzas de que conteste transcurridos ya tantos días, el promotor no entiende por qué el hermano de la artista no ha valorado los 3 conciertos en España que se le han ofrecido en firme y, asegura, no va a insistir más: "No, ya se acabó".

