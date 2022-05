Siempre al lado de su padre y sobre todo en los momentos más complicados para el diestro, Gloria Camila ha vuelto a salir en defensa del maestro en el programa de 'Ya son las 8' en el que colabora. Cansada de que se esté especulando constantemente sobre su familia y el matrimonio de su padre, la joven aclaró que no se han reunido para tomar ninguna decisión sobre lo que está sucediendo: "No ha habido ninguna cumbre ni reunión de familia para hablar de nada". Como era de esperar, la joven ha explicado la ausencia significativa de Ana María Aldón en la intervención estética de José Ortega Cano: "No sé si lo dicen porque hemos ido a acompañar a mi padre a la clínica. Ana se ha ido a Barcelona porque tenía que hacer lo del gazpacho".

Cansada de todo lo que se está hablando sobre la familia y la relevancia que ha ido tomando el enfrentamiento entre Ana María Aldón y su familia política, Gloria prefiere no posicionarse al respecto y dejar que todo vuelve poco a poco a la normalidad: "Mi padre está en una situación muy complicada porque es su familia y por otro lado es su mujer y la madre de mi hermano. Si me pedís que me posicione no lo voy a hacer, creo que esto no es necesario. Se ha hecho una bola increíble, siempre estamos dando la nota. No me voy a posicionar, a mí los únicos que me importan ahora mismo son mi padre y mis hermanos".

Muy consciente del revuelo que han provocado las palabras de su padre durante su intervención en 'Viva la vida' durante el fin de semana, Gloria Camila se ha visto obligada a explicar por qué Ortega Cano comentó que Ana María no se había tomado las pastillas: "Ana ya contó en su día que sufrió depresión y ella ha decidido dejarlo. Yo le he dicho que tiene que tratarse con especialistas. Ella sabe que tiene que tratarse, mi padre quiere que se ponga en manos de profesionales. No ha querido dejarle mal, solo ha contado la situación". Aunque la propia Gloria reconoce que ella también dudó de Ana María en el inicio de la relación con su padre, ahora tiene mucho que agradecerle: "Yo también puse la mirada sobre Ana cuando empezó con mi padre. Se quedó embarazada a los tres meses, pero luego sí le he tenido que agradecer cómo se ha portado con mi padre". Para su tío Paco, Gloria solo tiene buenas palabras porque forma parte de su familia: "Mi tío Paco es un hombre muy trabajador. Me da pena que se llegue a un límite cuando te hacen ciertas preguntas cuando tú no has participado, me da pena".

José Ortega Cano, con el rostro amoratado, vuelve a casa tras su intervención estética

En medio del gran enfrentamiento familiar que están viviendo en estos momentos, José Ortega Cano se somete a una intervención estética con la que intenta mejorar su imagen. Cuando su matrimonio se encuentra en tela de juicio tras las últimas declaraciones cruzadas entre Ana María Aldón y su familia política, el diestro prefiere pensar en él. Con la compañía de uno de sus grandes apoyos en el día a día, su cuñado Aniceto, José Ortega Cano sale de la clínica en la que ha sido intervenido y lo hace con el rostro muy hinchado y visiblemente amoratado. Con apósitos en la parte trasera de las orejas y el cuello, el maestro prefirió no hablar de los muchos frentes que tiene abiertos aunque sí que esboza una sonrisa cuando le comentan que su intención con esta operación es ponerse más guapo. En esta ocasión las encargadas de recoger al diestro a la salida de la clínica fue su hija Gloria Camila y su hermana Mari Carmen que, al igual que el resto de la familia, evitaron hablar sobre el complicado momento matrimonial que viven José y Ana María debido al ultimátum público que la colaboradora de televisión le ha dado a su marido a través de varias entrevistas.