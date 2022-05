Lydia Lozano ha explotado y lo ha hecho como hace tiempo no veíamos. A lo largo de todos los años de emisión de 'Sálvame Diario' hemos visto muchas discusiones de la colaboradora, pero lo cierto es que nunca habíamos visto un enfrentamiento tan fuerte con Jorge Javier Vázquez y Kiko Hernández.

Este martes, Kiko Hernández aseguraba en directo que Lydia Lozano había hablado por las espaldas y había dicho que no quería vestirse de Ana María Aldón, algo que la propia colaboradora negaba con una llamada telefónica... pero cuando colgó el teléfono, el presentador del programa y Kiko empezaban a arremeter contra ella haciendo referencia a su chepa.

Esta miércoles ha sido el turno de la colaboradora. Lydia Lozano comenzaba el programa estando en el coche de producción, con los rulos, sin maquillar y con David Valldeperas. La colaboradora lloraba porque, después de todo lo que dijeron ayer de ella, no tiene ganas de desfilar para la 'Sálvame Fashion Week', pero lo peor estaba por llegar.

La colaboradora entraba al plató y le decía a Jorge y Kiko lo enfadada que estaba por sus palabras. Aseguraba, que ella era consciente de su cuerpo y los complejos que tiene los intenta esconder a base de mucho trabajo. Además, se quejaba de que el único problema que ha tenido es que no sabe qué va a llevar en el desfile y por eso ha tenido que pensar muchos zapatos para acertar con lo que lleve.

Después de este discurso, durante el que no paraba de llorar, Jorge Javier Vázquez le ha dicho que si en vez de dedicar tanto tiempo a elegir zapatos, no puede dedicarlo a otra cosa para que no le pase como con la noticia de la muerte de Manzanares. Algo que ha hecho estallas a la colaboradora y ha salido de nuevo a la calle para sentarse a un bordillo.

Mientras tanto, Jorge en plató aseguraba que no tenía razón con su enfado porque: "Cuántas veces ha hecho ella bromas de su chepa o yo, que he hablado de mi chepa, o cuántas veces ha hablado ella de la cerveza" y además aseguraba que: "Está dolida porque ella no ha tenido este año preponderancia, este año somos todos iguales".

Minutos más tarde, Jorge Javier se ha puesto un mono negro y ha salido a las inmediaciones de Mediaset para buscar a su compañera... una vez allí, Lydia le ha hecho saber que "te has pasado cuatro pueblos diciéndome eso" y aseguraba que "no estoy motivada, no tengo ganas".