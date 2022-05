Tres días después de anunciar en directo su ruptura con Antonio David Flores por la decisión de última hora de su novio de no asistir a su fiesta de cumpleaños - cuando iban a posar juntos por primera vez - sin darle explicaciones, Marta Riesco se ha sentado en 'El programa de Ana Rosa' y, totalmente destrozada, ha desvelado que sigue sin saber nada del excolaborador, confesando derrotada que cada vez ve más complicada una segunda oportunidad en su relación, ya que el ex de Olga Moreno ni siquiera le coge el teléfono. Además, y hablando de la ganadora de 'Supervivientes', la reportera ha insinuado que es ella la 'culpable' del complicado momento personal que está atravesando.

"La verdad es que no me encuentro muy bien. No he sabido nada de él, así que la ruptura parece ser definitiva porque si alguien te quiere esto no lo haría. Han pasado ya muchísimos días para que una persona se de cuenta de cómo está la situación. Quizás le ha molestado que lo dijese en público en el programa, pero tiene que entender que me enteré ahí de que no iba a venir, me vine abajo y quizás fui demasiado sincera" ha explicado, desvelando que no ha hablado con Antonio David en los últimos días.

Sin embargo, y por sorprendente que parezca, Marta ha defendido a Antonio David, asegurando que no es "mala persona ni malo ni mucho menos" y ha gritado de nuevo a los cuatro vientos que está "muy enamorada" del ex de Rocío Carrasco.

"Le he llamado y no me coge el teléfono y le he escrito y no me ha contestado" ha confesado, afirmando que no es la única persona de su entorno que no sabe nada de él porque Antonio David "no está bien psicológicamente". "Le han pasado muchas cosas y sé que no se encuentra bien", ha apuntado, dejando caer que la 'culpable' de su ruptura no es otra que Olga Moreno y repitiendo en varias ocasiones que el malagueño es "un grandísimo padre": "Se vio en la tesitura de tener que elegir, no los niños y yo, otra elección. Se agobió y cortocircuitó".

Pero, ¿y Antonio David? El colaborador de Ya son las ocho Aurelio Manzano ha comentado que Antonio David Flores ha indicado que "me enamoré de Blancanieves y ahora estaba con Maléfica”. Unas palabras que han dejado con la boca abierta a marta Riesco, presente en el plató, que asegura que no ha recibido ni un mensaje de Antonio David o una llamada.

Por si no fueran pocos golpes para la periodista, Riesco ha confesado que sigue en tratamiento, algo que ya comenzó cuando, tras salir a la luz, vivió un importante acoso mediático y laboral que la mantuvo de baja unas semanas.

En el programa de Ana Rosa Quintana colaboradores como Paloma Barrientos han hecho hoy hincapié en la preocupación por el estado de salud de Marta Riesco asegurando que "ha tocado fondo".

