Los rumores de distanciamiento han perseguido a Rocío Flores y a Olga Moreno en las últimas semanas. La entrevista que la ganadora de 'Supervivientes' concedió a la revista Semana hablando de su separación de Antonio David Flores provocó un tsunami de sensaciones en la hija de Rocío Carrasco, dolida, decepcionada y molesta con uno de sus grandes pilares por haberle ocultado que había roto su silencio vía exclusiva.

Una reacción que para muchos significaba la ruptura entre la colaboradora de televisión y la sevillana, con quien siempre ha mantenido una estrechísima relación y de quien se había vuelto inseparable desde que su padre rompió su matrimonio y comenzó una relación con Marta Riesco.

Mientras Olga y Rocío callaban, diferentes fuentes apuntaban a que la nieta de Rocío Jurado se habría alejado de la madre de su hija Lola - con la que su relación sería de lo más fría - y se habría acercado a la novia de su padre, con quien hasta ahora había mantenido las distancias tanto en público como en privado.

Unos rumores de distanciamiento con los que la hija y la exmujer de Antonio David Flores han acabado de un plumazo dejándose ver tan cómplices y unidas como siempre por las calles de Madrid. Unas imágenes que publica la revista Semana y con las que queda claro que Rocío y Olga siguen siendo uña y carne y su cariño no ha cambiado un ápice a pesar de los últimos acontecimientos.

Sin embargo, cuando aprovechando su paso por la capital para cumplir con sus compromisos profesionales con 'El programa de Ana Rosa' y 'Ya son las 8' le hemos preguntado a Rocío por su relación con Olga, ha dejado claro que su intención es "no comentar nada, gracias" aunque se haya dejado ver de lo más unida de nuevo a la ex de su padre. "Somos de donde la vida nos regala una sonrisa", ha comentado la hija de Rocío Carrasco en su cuenta de Instagram en lo que podría ser una justificación sobre cómo se toma la relación con su familia y las personas más cercanas a ella.

Pero además la colaboradora está en el punto de mira por la inauguración del museo de Rocío Jurado en Chipiona. Y es que su madre ha asegurado en 'Sálvame' que "familia es quien yo diga", dejando entrever que no invitará ni a sus hijos, ni a sus hermanos ni a ninguno de los Mohedano. Unas polémicas declaraciones que han pillado completamente desprevenida a Rocío: "La verdad es que no tengo ni idea. Lo último que me han dicho tus compañeros es que Gloria había dicho que invitaba a todo el mundo y me parecía bien. Lógico".

"Pues muy bien" ha respondido la hija de Rocío Carrasco al enterarse de que su madre, en cambio, sí considera familia a María Teresa Campos, Terelu y Carmen Borrego.