¿Antonio Resines y la Infanta Cristina juntos de fiesta en Madrid? Sí, como lo oyes. Unas sorprendentes imágenes que recientemente publicaba la revista Semana, destapando una amistad 'desconocida' de la que, sin embargo, el popular actor ha hablado en más de una ocasión.

Sin ir más lejos, cuando recibió el alta el pasado mes de febrero tras 48 días hospitalizado por complicaciones derivadas de la Covid, Antonio revelaba que una de las primeras personas con las que había hablado era la Reina Sofía, explicando que su mujer, Ana Pérez-Lorente, es muy amiga de las Infantas Elena y Cristina desde que coincidieron en el colegio Santa María del Camino siendo tan solo unas niñas.

Pertenecientes a la misma pandilla, es habitual que las hijas de los Eméritos - especialmente Doña Cristina - compartan planes de ocio con el intérprete y su mujer, a los que aprovechó para ver durante su última visita a la capital.

Un encuentro sobre el que Resines prefiere no dar detalles, reaccionando con un "sabía que me ibáis a preguntar eso" y un divertido "¿ves, qué te decía yo?" antes de dejar claro que no va a contar nada de su amistad más 'real'.

Reconocido como el 'hombre del año' por la revista Gentleman, el inolvidable protagonista de 'Los Serrano' ha dedicado su premio a su mujer, su gran apoyo en los durísimos momentos que ha vivido a causa del Covid: "Ya estoy totalmente recuperado pero fue duro porque estaba en peligro de muerte, pero ya pasó todo". "Hay que pasar página y dedicarnos a otra cosa y disfrutar" apunta, reconociendo que aunque no tiene demasiadas ganas de volver al trabajo, "no me quedan más cojones".