La audiencia de "Sálvame" ha hablado. Y lo ha hecho para pedir el despido fulminante de un colaborador del programa. "La mayoría de la audiencia no lo soporta", sentencian.

El colaborador en cuestión no es otro que Rafa Mora. Y el motivo de este enfado han sido los últimos rifirrafes que ha tenido en el plató de Telecinco. Con la madre de Anabel Pantoja y con Terelu. "Hablando de amor y de cómo tratar a una ex cuando este caballero dijo barbaridades de su ex cuando rompieron", ha criticado un usuario que también pedía su despido a través de las redes sociales.

"Es un chiste escuchar a Rafa Mora hablando de modernindad", "El mensaje tan peligroso, machista y carcamal de Rafa Mora diciendo que Anabel destroza la vida de su exmarido Omar por divorciarse", han criticado algunos usuarios a través de las redes sociales.

El mensaje tan peligroso, machista y carcamal da Rafa Mora diciendo que Anabel destroza la vida de su ex marido Omar por divorciarse.#yoveosálvame Tolerancia 0.



Basta ya de destrozar públicamente a una mujer como Anabel x divorciarse.@IreneMontero tienes q acabar Con esto — Lobi 🐈🐾😻💭 (@c0n_ga) 24 de mayo de 2022

La cosa no acaba ahí. Hay quien ha pedido la intervención de la ministra Irene Montero para que le despidan del programa, al entender que estaba teniendo un comportamiento machista contra Anabel Pantoja.

Rafa Mora es valenciano, más concretamente de Puerto de Sagunto, y trabajaba en la Policía Portuaria de Valencia. Saltó a la fama hace algo más de una década, gracias a Mujeres y Hombres y Viceversa. En el popular espacio de Telecinco ocupó el puesto de pretendiendo y, posteriormente, el de tronista.

Una tarde más no entiendo quien llama a Rafa mora para la tele. Es lo peor #yoveosálvame — Candela (@comentadoradeto) 24 de mayo de 2022

Su paso por el programa le convirtió en uno de los rostros más conocidos de la televisión. Salió de "Mujeres y hombres y viceversa" emparejado con Raquel García, con la que mantuvo una relación sentimental durante años.

Ha participado también en "Gran Hermano VIP", "Supervivientes" o "Sálvame".