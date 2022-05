Máxima tensión en "Sálvame". Kiko Hernández puede tener un pie fuera del programa de Telecinco. Así lo ha asegurado el propio colaborador, que no ha dudado en criticar públicamente a la dirección del programa. "El que se va a marchar soy yo", ha advertido.

Todo vino unas horas antes de la "Sálvame Fashion Week". Fue entonces cuando Kiko Hernández hizo un alegato contra la dirección del programa. "No puede ser el arranque que nos han puesto. Esta noche nada más empezar, ya que no solo tenemos que desfilar, que no sabemos, sino que tenemos que bailar y hacer un montón de cosas más sin haber ensayado", ha criticado el colaborador de "Sálvame", antes de volver a cargar contra la dirección: "No nos podéis poner el arranque que nos habéis puesto".

Antes de verter estas duras declaraciones, y sabiendo las consecuencias que podían acarrear estas fuertes palabras, Kiko Hernández advirtió: "El que se va a marchar soy yo".

Sus palabras tuvieron algo de premonitorio. Porque nada más empezar la "Sálvame Fashion Week", Chelo García-Cortés se cayó en la pasarela y se fracturó un brazo.

Esta lesión recuerda al percance sufrido por Belén Esteban recientemente, cuando los colaboradores de "Sálvame" trataban de emular una prueba de "Supervivientes". Fue entones cuando la "princesa del pueblo" se cayó fracturándose la tibia y el peroné. De hecho, la madrileña tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y pasó varios días hospitalizada. Actualmente se recupera en su domicilio, por lo que no puede acudir al plató de "Sálvame".

En esta tercera edición de la semana de la moda del programa de Telecinco participaron María Patiño, Terelu Campos, Kiko Hernández, Alonso Caparrós, Rafa Mora, Carmen Borrego, Lydia Lozano, Carmen Alcayde, Antonio Montero, Gema López, Chelo García-Cortés, Marta López, Miguel Frigenti, Víctor Sandoval, Laura Fa, Rocío Carrasco, Anabel Pantoja y Kiko Matamoros.

El jurado estuvo compuesto por Carmen Lomana, Eduardo Navarrete y Samantha Hudson. Jorge Javier Vázquez y Adela González serán los presentadores.

Como invitados estuvieron José Ortega Cano, Ivonne Reyes, Maestro Joao, Mahi Masegosa, Lara Sajen, Aless Gibaja y Marily Col.