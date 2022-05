Tremendo zasca de Terelu a María Patiño. Lo que era una broma en el plató de "Sálvame" acabó en un sonoro bofetón (dialéctico, por supuesto) de la Campos que dejó sin palabras a la gallega.

Todo comenzó con una broma de María Patiño, que tras el desfile de ayer de la "Sálvame Fashion Week", dijo: "Lanzo un mensaje a mis compañeras Claudia Schiffer, Naomi Campbell...". En lo que era un claro cachondeo sobre el desfile del día anterior, en el que estuvieron, entre otras, Terelu.

Fue precisamente la Campos la que respondió, y de qué manera, a María Patiño. "Tú eres la minnion", le espetó Patiño, en clara alusión a la baja estatura de la galaicoandaluza, que ayer fue una de las grandes protagonistas de la pasarela, al enseñar -no se sabe si de manera voluntaria o involuntaria- un pecho.

Eso sí, la gran protagonista de la noche, desafortunadamente, fue Chelo García-Cortés. La periodista sufrió una caída justo cuando empezaba el desfile. Minutos después de que se produjese la caída, Jorge Javier Vázquez conectó con Chelo García-Cortés, que recibía la atención de los servicios médicos en el backstage, que inmovilizaron su muñeca izquierda. "La verdad es que tenemos que decir que uno siempre consigue lo que se propone porque ha estado todo el día diciendo que el suelo resbala", contó el presentador.

"No sé dónde me duele, pero me lleváis un sitio, ¿no?", aseguró la periodistas mientras estaba acompañada de Adela González y Nuria Marín.

En esta tercera edición de la semana de la moda del programa de Telecinco participaron María Patiño, Terelu Campos, Kiko Hernández, Alonso Caparrós, Rafa Mora, Carmen Borrego, Lydia Lozano, Carmen Alcayde, Antonio Montero, Gema López, Chelo García-Cortés, Marta López, Miguel Frigenti, Víctor Sandoval, Laura Fa, Rocío Carrasco, Anabel Pantoja y Kiko Matamoros.

El jurado estuvo compuesto por Carmen Lomana, Eduardo Navarrete y Samantha Hudson. Jorge Javier Vázquez y Adela González serán los presentadores.

Como invitados estuvieron José Ortega Cano, Ivonne Reyes, Maestro Joao, Mahi Masegosa, Lara Sajen, Aless Gibaja y Marily Col.