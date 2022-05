Belén Esteban ha vivido este lunes una de sus tardes más complicadas en 'Sálvame' al sufrir una brutal caída en directo poco después de empezar el programa. La colaboradora realizaba, junto a Lydia Lozano, una de las pruebas de 'Supervivientes' - colgarse de una barra soportando su peso en el aire - cuando la desgracia se cebaba con ella y caía al suelo, protagonizando una impactante escena que nos dejó literalmente sin palabras.

Con el tobillo completamente torcido y sin poder contener tanto las lágrimas como los gritos de dolor - "¡Me he roto el tobillo, me ha chascado, lo he notado!" aseguraba - la ex de Jesulín de Ubrique era evacuada del plató y trasladada a un hospital madrileño para diagnosticar las consecuencias de su brutal caída.

Tras varios minutos de incertidumbre y preocupación, el programa confirmaba los peores temores: Belén se había roto la tibia y el peroné y, aunque no deberá pasar por quirófano, esta importante lesión la obligará a permanecer de baja entre 6 y 8 semanas para que pueda recuperarse totalmente.

Un inoportuno contratiempo que ha enfadado mucho a la colaboradora, que se negaba a atender al programa a su salida del hospital. Sin dejar de lamentarse por este parón de dos meses cuando tenía importantes proyectos profesionales y personales - como ir a la Feria de Abril - Belén ponía rumbo a su domicilio en Paracuellos del Jarama, donde la veíamos llegar intentando que la prensa no captase su imagen.

Muy seria y sentada en la parte de atrás de un coche con los cristales tintados, la 'princesa del pueblo' ha dado la callada por respuesta ante las preguntas sobre cómo se encuentra tras su fatal caída y ha entrado directamente por el garaje de su casa sin explicar cómo se encuentra y cómo afronta los dos meses de baja que le quedan por delante.

La audiencia ha estallado por lo que ocurrió en el plató de Sálvame tras la caída de Belén Esteban. Las cámaras siguieron grabando todo lo que ocurría pese a los gritos del dolor y las lágrimas de la colaboradora. "o tenéis vergüenza 5 minutos grabando el dolor y las bragas de Belén . Y Jorge Javier cachondeándose de un herido en el plató". "Que vergüenza, no vi a ninguno preocupado, todos haciendo televisión con la caída".

La periodista de El programa de Ana Rosa, Leticia Requejo se encuentra en la puerta de la casa de Belén Esteban. La reportera añade: "Llevamos toda la mañana intentando hablar con ella y no hemos obtenido respuesta". Además, la enviada especial apunta: "Belén Esteban está bastante tocada".

Requejo explica por qué la colaboradora se encuentra tan baja mentalmente: "Está tocada porque tiene que estar entre 6-8 semanas de reposo total y en las próximas semanas Belén tenía bastantes compromisos, por ejemplo uno de ellos era visitar la Feria de Abril este fin de semana".

Belén Esteban abandonó el plató para acudir directamente al hospital. Una vez tratada por médicos especialistas, la colaboradora de 'Sálvame' fue directa a su domicilio con una gran escayola: "Tenía la pierna totalmente escayolada, pero esa escayola es provisional. En los próximos días debe acudir a visitar al médico y le dirá qué se hace exactamente".