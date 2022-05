Después de una Semana Santa en Cádiz disfrutando de su matrimonio con José Ortega Cano al margen del foco mediático y recuperando esa complicidad y unión de la que siempre han hecho gala, la polémica vuelve a rodear a Ana María Aldón.

Tras su reaparición este sábado en 'Viva la vida' recordando lo duro que fue su pasado por el maltrato de su padre a su madre - un delicado asunto del que ya habló durante su participación en 'Supervivientes' en el año 2020 - mucho se está especulando con la vida que la gaditana llevaba antes de conocer a Ortega Cano.

Y es que según diferentes colaboradores de televisión, como Terelu Campos, Ana María ocultaría informaciones muy delicadas sobre su pasado que, de salir a la luz, podrían dinamitar su relación con el torero. Además, la diseñadora habría contado a su marido cierta versión de algunas vivencias pasadas que poco tendrían que ver con la realidad y que, si Ortega las descubriese, podría incluso no aceptarlo.

Pero, ¿qué es lo que esconde Ana María Aldón, que ya fue tachada de interesada, ambiciosa y 'cazafortunas' cuando comenzó su relación con el viudo de Rocío Jurado hace una década? Mientras continúan las especulaciones sobre el pasado de la exfrutera, Ortega Cano guarda silencio y hace oídos sordos a la nueva polémica en la que se ha visto inmersa su mujer.

En Viva la vida han vuelto a retomar este tema con ella en directo y las declaraciones que ha tenido que escuchar han sido muy duras. "¿En algún momento de tu vida has ejercido la prostitución?", ha preguntado diego Arrabal. Se planteaba que tenías una "vida muy divertida" , comentaban después. "Jamás, jamás. Tú pregunta me parece aberrante". "Siento mucho por donde se ha desviado este tema y siento mucho verte así", ha comentado después Diego Arrabal después de ver a Ana María hundida. "Yo tengo un corazón, Yo soy persona y yo cuando salgo em vengo abajo", ha confesado en plató.

Emma García ha desvelado que tiene todo el cariño del público. "Me he planteado dejar la vida, imagínate la tele", ha confesado de manera muy dura la mujer de Ortega Cano. "Si me caigo, me volverá a levantar y sigo queriendo vivir", ha declarado ante el gran aplauso de los presentes.

"Ojalá no nos dejes. Y si no s dejas, que sea por ti", ha dicho Emma García. Posteriormente Arrabal ha pedido disculpas públicamente a Ana María y le ha dicho, "aquí tienes un amigo".