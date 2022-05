Está claro que no está teniendo los niveles de audiencia de los últimos años pero nadie duda de que Supervivientes es uno de los buques insignia de Telecinco. A lo largo de la semana hasta tres noches (el horario de máxima audiencia) se llenan con este programa de supervivencia en el que más de una decena de famosos tratan de comer, dormir y mantener relaciones sociales en una isla completamente desierta.

Una de las pruebas que con más gracia espera la audiencia casi siempre es la de cultura general. Aquella en la que se somete a los que están en la isla a pruebas conocimiento en materias que en teoría deberían saber todos los que tengan los estudios básicos. Esa pruebas se utiliza en no pocas ocasiones para reírse de los participantes. Pues en esta ocasión no hubo ni necesidad. Anabel Pantoja sorprendió al público hace unos días a la audiencia al calificar al monumento más popular de París como la "Torre Infiel". Se hizo viral en las redes sociales.

La noche de 'Supervivientes 2022' empezaba con un reencuentro entre Yulen y Anabel Pantoja después de haber estado separados porque les ha tocado en grupos de convivencia distintos. Los dos se abrazaban y mostraban su cariño, eso sí, la colaboradora de televisión aseguraba que ella le había echado más de menos que él, algo que el concursante negaba porque también reconocía haberla echado de menos.

Después de este reencuentro, hemos vivido un momento en la palapa que nos ha dejado de lo más sorprendidos. Al parecer, Anabel Pantoja ha soñado en la isla con que Yulen le lleva a ver la Torre Eiffel, algo que ha contado Kiko Matamoros porque ella no había desvelado nada.

Anabel, crítica con la actitud de Kiko, que le ha dicho a Yulen que lo que le espera cuando salga del concurso es ser una persona famosa si sigue con la 'relación', le recriminaba sus palabras y él, terminaba explotando y sacando a la luz algo que no hemos oído: "Es que tú nos has dicho que sueñas con Anabel, que tienes sentimientos hacia Anabel, que la quieres vamos".

Entre risas, Anabel confirmaba: "Y yo también le quiero" y añadía: "Me acuerdo con él, pero eso no significa que me quiera casar con él y tener hijos, por mucho que yo quiera tener hijos". Algo que ha hecho desatar a todos los concursantes porque el amor que hay entre los dos es un secreto a voces en la isla.

Jorge Javier Vázquez, que lleva diciendo durante días que entre ellos ya hay una relación sentimental, le ha preguntado a Kiko Matamoros si piensa lo mismo y este lo ha confirmado. Además, Anuar, que ha sido compañero de Yulen, ha recalcado las palabras del novio de Marta López, asegurando que entre ellos ya hay algo más que una amistad