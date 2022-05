Los pasillos de Telecinco, aquellos en los que cuelgan los cuadros de los presentadores de la cadena, están que arden. Y sino que se lo digan a los colaboradores de determinados programas. La tensión que se vive dentro de formatos como el Programa de Ana Rosa, Sálvame o Viva la Vida puede pasar factura.

Lo que parece claro es que Rocío Flores no ha vivido hoy su día más fácil. Los escándalos de su novio poniéndole los cuernos con otros jóvenes han hecho que viviera una mañana complicada en el programa de Ana Rosa Quintana, en donde colabora.

“En un momento de publicidad del programa de Ana Rosa hubo un encontronazo”, aseguró María Patiño. “Cuando yo pasé a su lado me gritó dándome los buenos días y eso me pareció una provocación”, contó Carmen Borrego. Esa fue la provocación. Ante la noticia Rafa Mora estalló contra Borrego. “La verdad que al final no has tenido nada de conflicto. No todo vale, te lo has inventado”, relató. “Yo creo que ahí hubo una provocación, quería que saltara para hablar de ello”, contó por su parte Nuria Martín, presentadora hoy de Sálvame.

Sálvame es uno de los programas más longevos de la historia de Telecinco. Empezó siendo un contenedor en el que hablar de Supervivientes pero la buena acogida por parte del público hizo que fuera ganando cada vez más presencia hasta convertirse en un formato diario del que no solo han salido varios programas especiales como los viernes Deluxe o las cenas de famosos sino que también ha sido una gran cantera para los realitys de la cadena.

De hecho Sálvame ha logrado que se hable de sus contertulios y colaboradores no solo en el propio programa sino en todos los formatos de Telecinco desde los que se emiten de lunes a viernes a los que lo hacen solo los fines de semana.

Es un programa, además, que ha sabido reinventarse con sus diferentes versiones. La última estrategia para ganar público ha sido la de ganar audiencia con dos de las bazas más importantes que tiene el canal: presentadoras como María Patiño o Terelu Campos que desde hace varios meses se emiten a primera hora de la tarde como avance de los contenidos que va a tener el programa después.

Sin embargo la audiencia en los últimos meses no ha seguido a el éxito que se esperaba en el canal. De hecho además del Lemon Tea se han estrenado otros formatos como el Sálvame Tomate para el que se guardaban las mejores exclusivas del programa y que levantó un poco las audiencias que luego heredó Sonsoles Ónega en su nuevo Ya son las Ocho, otro formato similar al de Ana Rosa Quintana que también pretendía ganar las tardes de la cadena en clara competencia a los concursos que se emiten en otros canales rivales a la misma hora y que dan pie a los informativos de la noche.