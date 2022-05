Tensión, bronca y faltas de respeto en Supervivientes. El tiempo en la isla y las durar condiciones están llevando a los participantes al límite y sacando lo peor de ellos.

Uno de los momentos más difíciles del programa ha sido l fuerte bronca que han tenido Anuar Beno y Juan Muñoz en la isla, donde se han dicho de todo. Anuar Beno critica la actitud de Juan al bañarse tranquilamente en el mar: "Parece que estás de vacaciones". A lo que Juan Muñoz ha respondido: "Tengo derecho a ducharme, no necesito a nadie que me diga lo que tengo que hacer".

Anuar, después de un mal gesto de Juan hacia él, lo ha llamado "sinvergüenza" y "fracasado". A lo que Juan no ha querido responder. "Oye vas a asacar el dedo a quién yo te diga, sinvergüenza", le decía Anuar a Juan Muñoz. "Pero qué cojones hacers", repetía más enfadado. "Perdona si te ha molestado", le he ha dicho entonces Muñoz. "Venga anda, vete a dar otro paseo fracasado. No te falto al respeto porqué eres una persona mayor", comentaba. "Me acabas de llamar fracasado, si eso no es una falta de respeto", comentaba entonces el cómico.

Intervención de José Carabias (loco por intervenir): “no hay que dar mal ejemplo, mala educación, groserías e insultar.”



En el plató de Telecinco se encontraba Jose Carabias, defensor de Juan Muñoz en el programa, gran amigo del cómico y actor con años de renombre. Su intervención terminó con una gran ovación por parte de los presentes. "Este es un concurso e televisión, hay que dar contenidos, hay que dar movimiento. Pero lo que no hay que dar es mal ejemplo, grosería e insultar innecesariamente a Juan o a ninguno. Así que yo pido a la audiencias que al fin y al cabo es la que manda en este concurso, que si piensa algo como yo, que lo recuerde en las votaciones".