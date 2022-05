Desirée Rodríguez está pendiente de un hilo, debería haber sido expulsada de ‘Supervivientes’ pero el abandono de Juan Muñoz le permite estar unos días más, hasta saber si será repescada. En el plató de ‘Sálvame’, Rafa Mora incendia a los colaboradores, tras defender a Kiko Matamoros.

Rafa Mora juzga la actitud de Desirée Rodríguez con Kiko Matamoros, “estas faltas de respeto y estas calificaciones, que se dirija a alguien con ese desprecio hablando de su físico, si lo dijese Kiko lo estaríamos condenando, pero como lo dice Desi...”- Una opinión quue ha molestado a sus comaplñeras, “cómo olvidas las cosas, Rafa”. Es el propio colaborador el que no soporta que se hable de la edad y el físico de Kiko Matamoros, pero sus compañeros le recuerdan que ambos hacen lo mismo, “donde las dan, las toman”, añade Gema López.

Laura Fa explica que Kiko Matamoros le llamó “fea” en una entrevista y señala a Rafa, “tú no dijiste nada” Pero el valenciano argumenta que ella se metió con las operaciones de su amigo, “¿tú puedes insultar a una persona y no puedes tener réplica?”

Carmen Borrego, muy enfadada, recalca que Kiko Matamoros, “¡se ha metido mil veces con mi físico delante de ti!” Ante todo esto, Gema lanza una petición, “¿podemos pedir para mañana un vídeo de las veces que Rafa y Matamoros se han metido con el físico o la edad de alguna compañera de este plató?”

Lydia Lozano muestra su indignación ante la conducta recurrente de Kiko Matamoros, que no realiza las pruebas por una lesión, “cuántas veces ha dicho, pobre Lydia, la niña de cristal que tiene el brazo corto”. Rafa, un poco acorralado, recula, “yo hablo por mí, que me pongan un vídeo”. En las redes sociales también han criticado las palabras del colaborador y han pedido su salida del programa. "Acabo de entrar he visto este señor #RafaMoraFueraDeLaTV y ya estoy cambiando de canal. Para cuando, dejarais en su casa, a personas que no son de la simpatía de la audiencia. Hay otros que son odiados y s la vez queridos, pero este señor, es que no goza de la simpatía de nadie". "Que tengamos que aguantar a la Rata Mora no sé qué enchufe tendrá".

Carlota Corredera estalla contra Telecinco con unas explosivas declaraciones

Fractura total. Carlota Corredera ha roto con Telecinco tras su despido de "Sálvame". Así lo ha confirmado ella misma, que asegura no estar siguiendo ninguno de los programas del "Universo 'Sálvame'": "Necesitaba desconectar".

Todo surgió cuando una reportera le preguntó sobre el papel de Kiko Matamoros en "Supervivientes", a lo que Carlota Corredera respondió con franqueza: "A ver, este que tengo que decirte otra cosa. No veo 'Supervivientes'. Creo que de verdad para desconectar y reconectar conmigo y recargar pilas para proyectos futuros necesitaba desconectarme y no estar tan pendientes de todos".

Eso sí, aunque reconoce no estar viendo el programa, ha afirmado que tiene sus favoritos para esta edición del "reality" de Telecinco. "Mis ganadores son Kiko y Anabel, son mis compañeros y mis amigos. Vi la gala de arranque y ya dije: ya sé quiénes son todos y ahora ya, de momento, no tengo mono de 'reality'. Si lo tengo, lo veré", confesó.

También le preguntaron por la ausencia de Rocío Carrasco en la boda del hijo de Carmen Borrego, sobre lo que se mostró más cauta. "Sí me he enterado de que ha habido polémica, pero no tengo ni idea. Yo a la boda no estaba invitada y no conozco nada al hijo de Carmen Borrego. No he currado con él. Espero que hay asido un bodorrio espectacular", expresó.

No se pudo escapar Carlota Corredera sin que le preguntasen por su futuro labora, sobre el que no soltó prenda: "No puedo adelantar nada. Es muy pronto todavía. Hay tele y cosas que no son tele. Eso es todo lo que puedo decir. Y que de verdad ahora mismo mi prioridad es cargar las pilas, es lo que más necesito para afrontar cualquier cosa. Hay proyectos ideas y cosas que se van perfilando. Pero mi prioridad es recuperarme de tanto trajín, tanta exposición y tanto tanto".