Nuevo capítulo en la interminable guerra judicial que mantienen Ivonne Reyes y Pepe Navarro. Con el juicio por impago de la pensión del presentador a Alejandro Reyes todavía pendiente, la venezolana y el periodista se verán las caras en los tribunales la semana que viene por un motivo muy distinto: el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Madrid ha admitido a trámite la demanda interpuesta por la modelo contra el padre de su hijo por presunto acoso y amenazas.

Una noticia que desvelaba este domingo Ivonne en 'Viva la vida', reconociendo su sorpresa por el hecho de que su denuncia no haya sido desestimada: "Llevo más de 20 años siendo acosada por él. Siento miedo todavía a día de hoy, y mi hijo también" ha asegurado, dejando entrever que sería Pepe el que está detrás del seguimiento que ha sufrido por parte de varios coches en los últimos tiempos.

Confiada en que esta vez la justicia le dará la razón, la venezolana confiesa estar harta del presunto acoso al que la ha sometido el presentador desde que hizo público que era el padre de su hijo Alejandro, siendo 'la gota que colmó el vaso' la llamada de Pepe hace un mes a 'Viva la vida' negando una vez más la paternidad del joven y tachando a Ivonne de "indigna", "miserable" y "repugnante".

Al margen de las nuevas declaraciones de la venezolana, el presentador ha reaparecido en el aeropuerto este domingo por la noche - después de disfrutar de la victoria del Real Madrid en la final de la Champions League en París - y, visiblemente cansado y confesando tener "mucho sueño" ha dejado claro que no se cree ni una palabra de Ivonne cuando dice que se siente atemorizada por él: "¿Tú crees que tiene miedo?" apunta con ironía.

Dejando claro que nunca ha tenido una relación con ella - "¿cuándo ha sido pareja mía esa señora? Ha sido pareja de un montón de personas pero no mía" mantiene - Pepe ha preferido no pronunciarse sobre su inminente juicio ni sobre las recientes declaraciones de Alejandro Reyes confesando que le da vergüenza ser su hijo: "Que me dejéis tranquilo que es muy tarde".

Destapan la identidad del padre biológico del hijo de Ivonne Reyes

Negando que Ivonne hiciese otra prueba de ADN en el año 2017 como se ha dicho - cuyo resultado sería negativo y demostraría que el presentador no es el padre de su hijo - Sonia Gea ha dejado claro que la modelo no ha tenido "dudas de la paternidad" y ha apuntado de que hacer dicha prueba, su clienta no iría a un laboratorio que ha usado Pepe Navarro.

Rotunda, la abogada mantiene que "no hay ninguna prueba que demuestre que Alejandro no es hijo de Pepe Navarro" y ha insistido en que es "un hecho juzgado y no se puede volver a juzgar".

Destacando que el presentador ha sido requerido en cuatro ocasiones por la justicia y no ha querido hacerse las pruebas de paternidad, Sonia Gea no comprende por qué ahora Pepe sí quiere hacérselas y sostiene que si un juez adjudicó al periodista la paternidad de Alejandro y tres jueces más corroboraron la sentencia de paternidad, es porque hubo "relaciones sexuales consentidas y sin protección que coinciden con la concepción y posterior nacimiento del joven" entre Ivonne y Navarro.

Respecto a las declaraciones sobre la venezolana que han hecho tanto el presentador como su anterior abogada, Mireia Pino, en los últimos días, Sonia deja en el aire si Ivonne tomará medidas legales: "Estamos estudiando el tema y será ella la que tome la decisión en el momento oportuno".

"Lo único cierto que hay aquí es que Pepe Navarro es el padre de Alejandro y lo demás son conjeturas y habladurías", ha concluido, desvelando que el comunicador debe a Ivonne en concepto de impago de la pensión de manutención - a la que su hijo renunció voluntariamente cuando cumplió 21 años - 28.400 euros. Una cifra muy alejada de los 2000 o 3000 que aseguró deber Pepe recientemente

Socialité ha seguido tirando de la manta del tema sobre el que Telecinco ha estado hablando toda la semana. Según el programa presentado por María Patiño, el espacio ha tenido acceso a unas informaciones que probarían que un millonario empresario habría estado pasando a Ivonne Reyes una pensión de 6.000 euros al mes durante tres años, concretamente desde 1999 (año en el que nace Alejandro) hasta 2002, año en el que fallece este empresario.