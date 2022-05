Cuando la situación familiar entre Antonio David Flores y Olga Moreno pasa por su momento más complicado, la ganadora de 'Supervivientes' decide olvidarse por unas horas de sus problemas disfrutando de la Feria de Sevilla junto a su hermana Rosa. Ajena a la supuesta llamada de Rocío Carrasco a Marta Riesco y completamente centrada en su vida familiar, la todavía mujer de Antonio David Flores prefiere seguir al margen de todas las polémicas que rodean a la familia desde que decidiera dar su versión de todo lo sucedido a través de comprometida exclusiva.

Con una gran sonrisa en el rostro y vestida de flamenca, Olga confirma que está dispuesta a disfrutar de la feria al máximo: "El primero de muchos, lo que el cuerpo aguante".Cansada de estar en el punto de mira, Olga no quiso hablar de un posible encuentro con Marta Riesco en el recinto ferial y es que la colaboradora de televisión está trabajando durante estos días en la feria. "No voy a hablar nada. Estoy contestándote por educación" nos dejaba claro Olga antes de seguir disfrutando de la Feria en compañía de su familia en la que ha encontrado el refugio perfecto para superar estos momentos.

Telecinco desvela lo que se dijo en la polémica llamada de Olga Moreno

En Viva la vida han desvelado que la persona con la que hablaba Olga Moreno era su madre y han transmitido la conversación que ha mantenido con ella. No me lo puede creer… Porque eso… Porque yo estoy harta de esto. Es que esto no puede ser. Es que lo hacen de una manera que yo no entiendo qué cojones. ¿Por qué cojones? Tengo que decirlo. Llámale y le dices que ‘mira, que no me conoce para hablar más”, comienza a decir Olga a la persona con la que habla, su madre.

“Que me parece, me parece una cosa ya… Que a la familia no le he hecho nada, y mucho menos a la otra. Pues basta…”, continúa diciendo Olga. Pero ¿a qué otra se refiere? La conversación continúa y la expareja de Antonio David está cada vez más enfadada. “Vamos, es que es súper indignante. No me parece bien, esto no son maneras”. “A Marta (Riesco) yo la respeté siempre. Y eso es malo, ¿vale? Mamá, pero que no me lo creo, no puedo… Es que no me lo puede creer, es que ¡vamos! Yo te digo que cuántas hay más. Te digo que no hay más, tú te crees… Esto es una pérdida de tiempo”, continúa Olga.