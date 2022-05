La gran gala de la tercera edición de la 'Sálvame Fashion Week' no ha podido comenzar de la peor manera posible. Chelo García-Cortés ha causado este miércoles baja del especial del programa de Telecinco después de lesionarse en la mano izquierda al caerse durante la actuación inicial de WRS, el representante de Rumanía en Eurovisión 2022.

Minutos después de que se produjese la caída, Jorge Javier Vázquez conectó con Chelo García-Cortés, que recibía la atención de los servicios médicos en el backstage, que inmovilizaron su muñeca izquierda. "La verdad es que tenemos que decir que uno siempre consigue lo que se propone porque ha estado todo el día diciendo que el suelo resbala", contó el presentador.

"No sé dónde me duele, pero me lleváis un sitio, ¿no?", aseguró la periodistas mientras estaba acompañada de Adela González y Nuria Marín.

Pero no fue el momento destacado del programa. Ana María Aldón se estrenó como diseñadora esta semana en la ‘Sálvame Fashion Week’. Presentó su cápsula de ropa llamada Opium y allí coincidió con Rocío Carrasco, quien desfiló para otra diseñadora. Ortega Cano evitó coincidir con la hija de Rocío Jurado pero Ana María sí que tuvo un encuentro con la Carracso entre bambalinas. Ha sido Terelu Campos quien ha destapado que ambas se saludaron en el back stage de la ‘SFW’ y que se dieron dos besos. Al parecer, habría sido Rocío Carrasco quien decidió acercarse hasta Ana María para saludarla: “Para mi fue muy respetuoso, vino y me deseó suerte”, cuenta Aldón, que cataloga como cordial el encuentro.

Algunos colaboradores cuestionan el hecho de que ella vea normal ese saludo cuando Rocío ha sido tan crítica con su marido, Ortega Cano, pero Ana María quiere destacar dos cosas: 1) que fue un saludo respetuoso y educado y no ve nada malo en él; y 2) una cosa es lo que suceda entre Ortega Cano y Rocío y otra, lo que ella pueda tener con la hija de la Jurado. Y es que, en alguna ocasión, Ana María se ha mostrado comprensiva con Rocío Carrasco, concretamente en el plató de ‘Viva la vida’, aunque bien es cierto que “a veces ha dicho cosas con las que no estoy de acuerdo, pero eso no quita que no tenga educación para saludar a gente que a mi me saluda”.