Al margen de la guerra mediática que mantiene con Jorge Javier Vázquez desde que comenzó su historia de amor con Antonio David Flores y que en las últimas horas se ha recrudecido después de que el presentador la tachase de "trilera", "tonta" y "cenutria" - entre otras lindezas - y amenazase con abandonar Mediaset si no despiden a Marta Riesco, la reportera de 'El programa de Ana Rosa' sigue acaparando titulares por la supuesta llamada de Rocío Carrasco.

Y es que mientras la hija de Rocío Jurado y el director de la revista 'Lecturas', Luis Pliego - que fue quien llamó a la periodista - niegan que se produjese conversación alguna con la madre de Rocío Flores, Marta mantiene que habló con la ex de Antonio David y que ésta, intentando tenderle una trampa aprovechando que estaba enfadada con su novio, le propuso tomar un café para hacerle una 'oferta laboral' que podría interesarle: "Yo lo sigo manteniendo".

"La información la he sacado yo, no la han sacado ellos, y de momento se está confirmando todo" afirma la reportera, asegurando que lo único que varía de la versión que ha dado ella "es que dicen que si Rocío Carrasco estaba en altavoz o no". "Yo digo que sí y por eso yo me entero que está comiendo con él" zanja, insistiendo en que "absolutamente" piensa que la llamada formaba parte de un plan para intentar dejar quedar mal a su novio.

Vestida de flamenca y cubriendo la Feria de Abril para 'El programa de AR', Marta - que se dio un auténtico baño de multitudes - no coincidió por minutos con Olga Moreno que, poco después de que la periodista acabase su jornada laboral, llegaba al Real acompañada por su hermana Rosa y espectacular con un diseño amarillo

Mientras la exmujer de Antonio David evitó pronunciarse sobre Marta, la reportera sí dejó claro que no le preocuparía coincidir con la sevillana aunque, con una sonrisa, ha dejado en el aire si intentaría hablar con ella: "No te voy a contestar, pero la verdad es que es algo que no he pensado. Bastante tengo con los directos que tengo hoy y bastante tengo con trabajar. He venido a trabajar".